El PSOE critica que Núñez "no tiene otro proyecto para C-LM que el que le dice Tellado por WhatsApp"

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez. - PSOE

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, "no tiene otro proyecto para Castilla-La Mancha que el que le dice Tellado por WhatsApp" y ha criticado que lo único que hace fuera de esas directrices es "estar en los bulos, estar en las ocurrencias y en las descalificaciones".

Lo ha trasladado la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, desde donde ha lamentado que el PP tenga un candidato en la región "que no dice absolutamente nada de cuál sería el proyecto que querría para Castilla-La Mancha", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Jiménez ha sostenido que esta tierra necesita "unir las voces más que nunca" para decir cuál es el modelo que precisa, y ha aseverado que en ello está el Gobierno de Emiliano García-Page, "en defender los intereses de nuestra tierra, como por ejemplo lo estamos viendo con la financiación autonómica".

Sobre este asunto ha recordado que Castilla-La Mancha necesita un modelo de financiación que garantice los servicios públicos, con independencia del lugar donde se presten. Esa es la "igualdad" que defiende para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha el Gobierno regional, ha añadido.

En este punto, ha insistido en reprochar que Núñez "con tal de seguir siendo el candidato para las próximas elecciones autonómicas es capaz de vender los derechos y los intereses que necesita nuestra tierra. Ya lo hemos visto con el Estatuto de Autonomía o en materia de agua".

"Cuando el señor Núñez tiene que elegir entre defender los intereses de Castilla-La Mancha o defender los intereses de Génova, él siempre opta por lo mismo, por defender a Génova, aunque esto vaya en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Por lo que ha incidido en pedir a Núñez "que se centre en la región" como viene haciendo el presidente Emiliano García-Page.