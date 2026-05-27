El PSOE defenderá en el pleno la climatización de todos los colegios públicos de Toledo y el futuro del Valle

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García. - PSOE

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Toledo una moción para impulsar un Plan Integral de Climatización en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad y otra para exigir la paralización del proyecto del Valle hasta que el Gobierno municipal informe "con transparencia" y abra un proceso "real" de diálogo y participación ciudadana.

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, ha señalado que ambas iniciativas responden a dos formas de entender la gestión municipal: "La que piensa en resolver los problemas reales de la ciudadanía con planificación y rigor, frente a la improvisación, la falta de diálogo y la ausencia de un proyecto claro que está demostrando el actual alcalde".

En relación con la climatización de los centros educativos, García ha recordado que las altas temperaturas se están adelantando cada año y afectan de forma directa al bienestar del alumnado y del personal docente. "Garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en las aulas no puede seguir siendo una cuestión secundaria".

"Estamos hablando de salud, de bienestar y de calidad educativa. Toledo necesita un plan serio, integral y con financiación suficiente para adaptar sus colegios a una realidad climática que ya está aquí", ha subrayado.

El viceportavoz socialista ha lamentado que, pese a la existencia de fondos europeos y convocatorias específicas para este fin, el Ayuntamiento solo haya solicitado ayudas para dos centros educativos. "Es incomprensible que, teniendo 16 colegios públicos que necesitan actuaciones, el Gobierno municipal siga actuando sin planificación y sin una estrategia global. Lo que proponemos es una hoja de ruta para que ningún colegio se quede atrás", ha añadido.

La moción socialista plantea instar al equipo de Gobierno a elaborar y ejecutar un Plan Integral de Climatización para todos los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, concurriendo a todas las líneas de ayudas disponibles y habilitando las partidas presupuestarias necesarias para su desarrollo.

RESPETO, RIGOR Y CONSENSO

Respecto al proyecto previsto en el Valle, García ha denunciado la opacidad con la que el Gobierno local está gestionando una actuación que afecta a uno de los entornos patrimoniales y paisajísticos más emblemáticos de la ciudad. "El Valle merece respeto, rigor y consenso. No se puede actuar sobre uno de los espacios más sensibles y queridos de Toledo a base de anuncios contradictorios, rectificaciones y silencio administrativo. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se quiere hacer, con qué informes y con qué garantías", ha afirmado.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista reclama la paralización inmediata de cualquier actuación vinculada al proyecto hasta que se convoque de forma urgente la Comisión de Medio Ambiente y se facilite toda la documentación relativa al expediente, incluyendo informes técnicos, ambientales y jurídicos, el calendario previsto y la situación de los fondos europeos asociados.

"No se puede gobernar Toledo de espaldas a sus vecinos y vecinas. Exigimos transparencia, diálogo real y responsabilidad. Los grandes proyectos de ciudad no se imponen; se explican, se comparten y se construyen con la participación de quienes mejor conocen Toledo", ha concluido García.