PSOE defiende lo acordado en la Mesa del Agua de la que se "ha autoexcluido" el PP: "Núñez hará lo que le mande Tellado"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha defendido hoy lo acordado en la Mesa Regional del Agua de esta región y ha criticado que el PP se "ha autoexcluido" porque una vez más "Paco Núñez hará lo que le mande Miguel Tellado".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha criticado que el PP hable de una mesa "en la que se han reunido ellos solos porque saben que no se pueden sentar en la Mesa Regional del Agua que existe en Castilla-La Mancha para defender de manera unánime lo que todos defendemos en esta región, que es el agua para Castilla-La Mancha y, punto por punto, las normas que hemos plasmado en esa Mesa".

Los socialistas y las socialistas sí defienden todo lo acordado en materia de agua, ha asegurado, y ha lamentado que no es la primera vez que Núñez "se autoexcluye" porque ya lo hemos visto con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, por ser "totalmente dependiente" de las órdenes de sus jefes desde Génova, ha informado el PP en nota de prensa.

Así, en el día que esta tierra celebra el acto por el Día Mundial del Agua, Abengózar ha llamado la atención acerca de que los 'populares' se hayan reunido "consigo mismos" para hablar de agua, y ha señalado que esta es una muestra más del "sindiós" que vive el PP de Castilla-La Mancha, y de su "falta de credibilidad", ha añadido.

Abengózar ha subrayado que lo que es evidente es que nuevamente el PP ha traicionado a toda Castilla-La Mancha, primero con el Estatuto y ahora con el agua "porque son capaces de traicionar a esta tierra con todo", ha aseverado.

Y ha reflexionado sobre lo importante que es mantener la unidad en esa Mesa del Agua por la defensa de este bien de Castilla-La Mancha y para Castilla-La Mancha "en cantidad y calidad" y en que esta región sigue exigiendo más derechos de agua de regadío en todas sus cuencas.

"Seguimos exigiendo a las Confederaciones dar solución a los problemas existentes en nuestras cuencas, pero, sobre todo, también en el Júcar y en el Alto Guadiana, seguimos exigiendo las nuevas reglas de explotación del trasvase", ha sostenido.

En otro punto, Abengózar ha aludido al trabajo que el Gobierno regional realiza para mejorar la sanidad pública regional, por ejemplo, para recuperar la carrera sanitaria sobre la que ha advertido que negociará y se sentará con los profesionales que se tenga que sentar, "no lo va a hacer con un PP que no tiene credibilidad alguna y que traiciona a esta tierra a la más mínima, siempre a las órdenes de Génova".

Un PP que, como ha recordado, se "cebó" durante su gobierno con el sistema sanitario y especialmente con sus profesionales. "Los que despidieron, cerraron, recortaron en la sanidad pública regional hoy dicen, ¿qué? No tienen crédito alguno", ha señalado.

Y entretanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha "no ha parado ni un solo día de trabajar en la defensa y en la inversión de la sanidad, y en los derechos y la dignidad de los trabajadores", ha concluido