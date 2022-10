PSOE echa en cara a Núñez su falta de coraje para "plantarse ante Génova por la cumbre para robar el agua a C-LM"

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha señalado este sábado que si el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, "tuviera el mínimo coraje" del que tiene el presidente regional, Emiliano García-Page, se plantaría ante Génova para decir que "no tolera" la cumbre de barones 'populares' contra la región, "la cumbre para robarnos el agua a Castilla-La Mancha.

Según ha informado en nota de prensa el PSOE, en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la Casa del Pueblo de Añover de Tajo (Toledo), Gutiérrez ha llamado la atención sobre que los 'populares' vayan a reunirse no para "arrimar el hombro" ante la difícil situación económica sino para "atacar a Castilla-La Mancha".

"El PP hace lo de siempre, ser el enemigo público número uno del agua y, especialmente, del Tajo", ha continuado el dirigente socialista, quien ha dicho que espera que "ante esta ofensiva de todos los barones del PP contra el Tajo, contra el agua de Castilla-La Mancha, lo que haga Núñez sea criticarla y oponerse".

"Si tuviera un mínimo de valor, el mínimo coraje del que tiene Page, alzaría la voz contra Génova y diría que no va a acudir, que no lo permite, que no tolera la cumbre contra el Tajo, contra el agua para Castilla-La Mancha", ha subrayado.

Para Gutiérrez, es "el momento de defender a Castilla-La Mancha" por encima de los intereses partidistas, si bien ha lamentado que "Núñez es servil a Génova y pone por encima de los intereses de Castilla-La Mancha el de su partido".

EL PSOE, TIENE QUE SER MÁS FEMINISTA

Por otra parte, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, Gutiérrez ha defendido que "el PSOE en Castilla-La Mancha cada vez tiene que ser más feminista, dando más protagonismo a las mujeres desde el ámbito rural".

Ha destacado las políticas socialistas en defensa de las mujeres rurales, especialmente en momentos de crisis, "en contraposición de lo que hizo el PP" cuando el Gobierno de María Dolores de Cospedal desarrolló "un bombazo social en contra de la mujer, especialmente, en los pueblos".

Por otra parte, el secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha ha celebrado la apertura de la nueva Casa del Pueblo en Añover de Tajo y ha defendido que cada vez que hay una inauguración de este tipo supone "una señal de que el PSOE de Castilla-La Mancha sigue vivo y arraigado en los municipios".

"Estar cerca de la gente y en el mundo rural es la esencia del PSOE de Castilla-La Mancha. En los pueblos somos y desde los pueblos hemos construido una región que se siente fundamentalmente rural y que se siente progresista, porque rural para nosotros significa garantizar los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la igualdad, la conciliación", ha reflexionado.