PSOE insta a Tellado a conocer las necesidades de C-LM y a Núñez a "no mirar a otro lado" ante reunión de Levante

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha instado al secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, que va a visitar Toledo junto al presidente regional del PP, a "conocer las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha", y a Paco Núñez a "no mirar para otro lado" y no ponerse de perfil ante la reunión este lunes entre los presidentes de Murcia y Valencia.

Godoy en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha lamentado que esta reunión de los dos presidentes del PP del Levante pase por "seguir esquilmando el agua en Castilla-La Mancha", en contra de las sentencias que dan la razón al Gobierno de esta tierra, y ha defendido que es un bien que aquí también necesitamos para el desarrollo agrario, económico y empresarial.

Y, ante esta situación, ante las necesidades de Castilla-La Mancha y el hecho de que los presidentes de estas dos comunidades autónomas "hablen mal" de esta tierra, ha preguntado "qué hace" el PP regional, salvo "mirar para otro lado", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Fundamentalmente, ponerse de perfil y no defender los intereses de Castilla-La Mancha que en materia de agua no lo ha hecho nunca. Jamás ha estado el PP de Castilla-La Mancha, ni mucho menos Paco Núñez, defendiendo los intereses en materia de agua", ha aseverado.

De hecho, Godoy ha lamentado que hace unos días, otro dirigente del PP, Elías Bendodo, "vino a decir que los agricultores de Valencia necesitaban agua, como si no la necesitasen los de Castilla-La Mancha", y ha criticado que esta tarde lo hará Tellado, "que últimamente está siempre con Núñez, debe ser por aquello de que ha intervenido el PP de Castilla-La Mancha".

En este punto, Godoy ha invitado a los 'populares' a darse "un paseo por el Tajo" para ver cuáles son las necesidades de la región, y ha llamado la atención sobre lo diferentes que son el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien defiende "por encima de todo", incluso de ideologías, a los castellanomanchegos, y Núñez, "que viene siempre a decir lo que le dice Génova".

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre lo que se ha denominado por parte de Vox la "prioridad nacional", ha asegurado que el pacto de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, ha contado con un "gran rechazo social", y no solo por parte del resto de fuerzas políticas, sino por parte de la Iglesia y de asociaciones como Cáritas o Cruz Roja.

Se trata, ha sostenido, de un ejemplo del "giro" a la ultraderecha que está dando el PP de Castilla-La Mancha.

Un "abrazo a los postulados de la extrema derecha" que los 'populares' comenzaron a dar desde el momento en que compartieron gobierno con Vox en ayuntamientos y diputaciones, "permitiendo, entre otras cosas, cambios y recortes en medidas relacionadas tanto con la violencia de género como con la inmigración", ha señalado el dirigente socialista.