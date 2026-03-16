PSOE ironiza acerca de propuestas del PP sobre la carrera profesional y el concierto social: "Les habrá dejado Tellado"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de C-LM, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha ironizado sobre la carta que el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, le ha enviado al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, para pedirle su apoyo a las enmiendas 'populares' a la Ley de Acompañamiento para garantizar la carrera profesional sanitaria y reforzar el concierto social. "Imagino que el PP habrá mandado una carta porque le dejará Tellado", ha bromeado.

Godoy ha insistido en que Núñez "no es de fiar" y ha puesto como ejemplo las desavenencias surgidas entre 'populares' y socialistas a cuenta del nuevo Estatuto de Autonomía.

Así, en cuanto a las enmiendas, el presidente de los socialistas en el Parlamento regional ha recordado que Núñez "se puso de perfil" ante la idea de su partido de "privatizar hospitales como el de Almansa".

Del mismo modo, ha incidido en que se dedicó a "justificar" la eliminación de la carrera profesional sanitaria y otros derechos de los profesionales, algo que en el PP hicieron "hablando mal" de estos profesionales".

"Nosotros defendemos la sanidad pública, en estos años hemos aumentado infraestructuras, tecnología, profesionales y sus derechos", ha sostenido.

En este punto, ha aseverado que el Gobierno negociará la recuperación de la carrera profesional sanitaria "con las organizaciones profesionales, que son los representantes de los trabajadores".

"No la vamos a negociar con el PP, que tiene un líder que no es de fiar", ha concluido.