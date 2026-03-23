PSOE C-LM acusa a Vox de ser un partido "dividido" que está poniendo "en riesgo" las instituciones

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a Vox de ser un partido "dividido, totalmente desunido" que está poniendo "en riesgo" las instituciones como los ayuntamientos y diputaciones que gobierna con el PP en Castilla-La Mancha.

"La foto no puede ser más lamentable. Vemos a la derecha y la extrema derecha en esta región, unos intervenidos, los otros divididos, y no siendo, en cualquier caso, ninguno de los dos capaces de poner orden en sus propias filas. Y esto no es bueno", ha asegurado en rueda de prensa.

"Suerte" que enfrente hay un presidente en Castilla-La Mancha --ha dicho-- "solvente, creíble, empeñado en trabajar sólo por los intereses de esta región ante quien sea".

"Es un Vox dividido con distintos criterios según donde estén. El Vox en Toledo quiere que su partido realice o convoque un congreso extraordinario y quiere determinadas cosas y, sin embargo, si nos fijamos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Vox lo que hace es torpedear todos los días la labor y las políticas del Partido Popular en el Ayuntamiento".

En resumen, ha lamentado la socialista, "les está importando muy poco la ciudadanía de nuestra región, de esos pueblos donde gobiernan y de esas instituciones en las que están". "Están a sus cuitas internas", ha puesto sobre la mesa.

INFORME EN LAS CORTES

Preguntada sobre la denuncia que esta mañana hacía el Grupo Parlamentario Vox, quien ha acusado al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, de "bloquear" su solicitud a la Cámara de Cuentas de elaboración de un informe sobre el impacto de la inmigración en las cuentas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la socialista ha dicho que "esto forma parte del empeño de la extrema derecha que no creen en la democracia, no creen en las instituciones y desde que llegaron están tratando de torpedear como verdadero caballo de Troya".

"Hacen preguntas que en el fondo son inconstitucionales, van en contra de la Constitución española y esto no lo quieren entender", ha argumentado la portavoz del Grupo Socialista.

Es por ello que las Cortes, en este caso la Mesa, la Junta de Portavoces y el Servicio Jurídico de la Cámara, lo que pide a Vox es que "replanteen" su pregunta "porque conforme está formulada, va en contra de la Constitución Española".

"¿Qué vamos a esperar de una extrema derecha que están en las instituciones solamente para reventarlas, para dar la sensación de que nada funciona?", ha reprochado.