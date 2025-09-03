PSOE C-LM carga contra Núñez (PP C-LM) por rechazar la quita de una deuda que "se duplicó" cuando gobernaron

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha cargado hoy contra el líder de la oposición, el 'popular' Paco Núñez, tras su y rechazo a la quita de la deuda de las comunidades autónomas aprobada por el Gobierno de España, recordando que lo que ahora critica fue culpa de.PP en su etapa de Gobierno.

Tal y como ha dicho al respecto de una quita que se eleva casi a los 5.000 millones para el conjunto de las autonomías, se quita "una losa financiera de la herencia envenenada que dejó el gobierno de Cospedal" en la etapa 2011-2015, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Una petición del Gobierno de Castilla-La Mancha prácticamente desde el primer minuto en que Emiliano García-Page fue presidente en 2015 y que, desde entonces, lo que ha estado haciendo es revertir todos los recortes sociales, económicos, de empleo que supuso el gobierno de Cos-pedal para Castilla-La Mancha", asegura.

Ha insistido en que en 2011, un PP que "vino a crear empleo, duplicó el paro"; que vino a sanear las cuentas "y duplicó la deuda"; y vino a gestionar con superávit "y creó déficit estructural".

Por todo ello, entiende el socialista que la posiciónd el PP crea "decepción y enfado", ya que "cerca del 80% de la deuda que dejó Cospedal y envenaba a esta tierra desaparecerá de Castilla-La Mancha, ahorrando 700 millones de euros para políticas sociales".