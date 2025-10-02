PSOE C-LM celebra las cifras de empleo y acusa a la oposición de "no saber leer" los datos

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha valorado positivamente los datos de paro publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo, asegurando que validan la "estrategia" del Gobierno regional, al tiempo que ha acusado al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez de "no saber leer" los datos.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, analizando las cifras de paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, ha manifestado que, si bien ha aumentado este pasado mes en 615 personas, a consecuencia del final de la campaña de verano, "hoy tenemos 8.400 personas menos en desempleo que hace un año, y hoy tenemos 17.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social".

Ello indica, ha argumentado el diputado, que el "camino" que ha seguido el Gobierno del presidente Emiliano García-Page es por el que hay que seguir avanzando para generar oportunidades para que esas algo más de 116.000 personas que todavía buscan una oportunidad laboral la encuentren cuanto antes, según ha traslado el PSOE en nota de prensa.

Sánchez Requena ha criticado que el PP siga en el intento de trasladar "que todo va muy mal", y lo ha achacado a que los 'populares' "no saben ni siquiera leer los informes porque los récords de desempleo los encontrábamos con el PP", ha aseverado.

Por otro lado, ha valorado la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha que está realizando este jueves en la 5ª reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE), en Lódz (Polonia), el presidente Page, y lo ha contrapuesto a la continuidad del Trasvase Tajo-Segura que defiende el PP regional.

"Nosotros pediríamos una vez más al señor Núñez que se pusiera claramente en la defensa de los intereses de la región. No sabemos dónde está, pero desde luego no es en la defensa de los intereses de la región, mientras el presidente siempre ha pedido unidad", ha añadido, recordando el paso de Núñez por Murcia.

Tanto el agua como la agricultura y la ganadería son aspectos "fundamentales" para el desarrollo económico y social de la región, ha manifestado Sánchez Requena.

Y a preguntas de los periodistas sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase, ha recordado que hay seis sentencias que avalan la posición de Castilla-La Mancha, por lo que pide que se pongan en marcha sin más demora. Si bien, ha señalado, "no vamos por mal camino, pero ya deberíamos haber llegado a meta".