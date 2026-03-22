PSOE pide a Núñez que defienda los intereses hídricos para C-LM "frente a las órdenes de Tellado y Génova"

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar. - PSOE

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar, ha pedido este domingo al PP de Paco Núñez que defienda los intereses hídricos de la región frente a las órdenes de Génova y ante el Levante porque, a su juicio, "no puede ser que cada vez que se trata de dar la cara por Castilla-La Mancha, se esconda detrás de las siglas del PP y detrás de su jefe, que es el señor Tellado".

"Es conocido por la ciudadanía de esta región que Tellado nunca le va a dejar al PP de Castilla-La Mancha defender los intereses de nuestra región", ha lamentado Toconar, que ha criticado que el secretario general del PP nacional sea "el que hace y deshace" en el PP regional.

Ha acusado a Núñez de ser "especialista en ponerse de perfil cuando se trata de defender lo suyo para plegarse a los intereses del PP", y le ha pedido que "de una vez por todas dé un paso al frente. Ayer lo pudo hacer en Toledo, porque, en la previa del Día Mundial del Agua, podía haber sido el día en el que el señor Núñez hubiera salido a decir, 'señor Tellado, le aprecio mucho, es usted el jefe, pero por aquí no vamos a pasar'".

Si bien, no le escuchamos "ni una sola palabra" y "esto es lo que nos vuelve a poner de manifiesto que el PP de Castilla-La Mancha es únicamente una sucursal de los intereses del PP en Madrid".

Toconar se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, antes de asistir a la Manifestación por la Paz, convocada por la Plataforma No a la Guerra, tal y como ha informado el PSOE en un comunicado.

Para el parlamentario socialista, "defender los derechos humanos es defender lo que somos, es defender el mayor logro político de los seres humanos en nuestra historia. Es una convicción de muchísimos ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su simbología política".

Del mismo modo, y a preguntas de los periodistas, Toconar ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha lo que debe hacer es cumplir su palabra y lo que firmó en torno al Estatuto de Autonomía, que blinda la recuperación de derechos, "porque parece, al final, una broma de mal gusto, y encima del mismo partido político que despidió médicos por SMS".