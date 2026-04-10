PSOE pide al PP retirar la enmienda que bloquea el Estatuto y volver al consenso "cerrado" con toda la sociedad civil

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha vuelto a pedir al PP que retire la enmienda en torno a la horquilla de diputados de las Cortes regionales que bloquea actualmente la reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, y un día después de que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, opinara que "lo más razonable" sería "retirar el Estatuto", antes de "dejarlo inerte en la Comisión, Godoy ha apuntado que lo que quiere el PSOE en estos momentos es que el PP retire la enmienda que presentó que "no estaba consensuada", no "con nosotros", sino "con la sociedad civil de Castilla-La Mancha".

El dirigente socialista ha esperado que el PP, "de una vez por todas", reaccione y el presidente del partido en la región, Paco Núñez, "tome los mandos" del Partido Popular en Castilla Mancha.

Respecto a convocar la comisión constitucional en el Congreso, el socialista ha dicho que para iniciar esa tramitación habrá que "llegar a un acuerdo", porque el PSOE ha planteado desde el primer momento que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha "tiene que salir con el consenso" de los dos grandes partidos políticos.

Ha querido recordar que había un acuerdo cerrado con el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que "era un ejemplo en la política nacional y que todo el mundo alababa", pero, sin embargo, "el Partido Popular de Castilla-La Mancha --por orden del señor Tellado y la señora Muñoz-- han decidido cargárselo". Y ese, a su juicio, "es al consenso que hay que volver".

"No hay que dar más pasos, hay que volver al consenso que teníamos cerrado en Castilla-La Mancha, entre el Partido Socialista, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Partido Popular y toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha".

Ha aprovechado esta cita para criticar el "desfile" de políticos del Partido Popular a nivel nacional que vienen a Castilla-La Mancha fundamentalmente --ha censurado-- a "hablar mal" de Castilla-La Mancha y a intervenir el Partido Popular de Castilla-La Mancha.

"Hoy tenemos en Castilla-La Mancha a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que viene a dar lecciones cuando no sabe distinguir lo que es un atasco en la M-30 de un secuestro de un soldado español", ha arremetido contra la dirigente 'popular'.

Finalmente, ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha está "intervenido" por Génova y son los políticos a nivel nacional los que deciden sobre el futuro de Castilla-La Mancha y sobre el futuro de los castellanomanchecos. "Así nos va", ha enfatizado.