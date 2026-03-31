PSOE pregunta a PP C-LM si su Comité de Dirección ha abordado "lo que se les avecina" ante el juicio del caso Kitchen

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha preguntado al PP regional si su Comité de Dirección de este martes se ha celebrado par abordar "con lo que se les avecina" a unos días de que se celebre el juicio sobre el caso Kitchen.

Abengózar ha preguntado hoy al PP si, en el caso de que el número dos y mano derecha de María Dolores de Cospedal durante su etapa de gobierno en la región, Andrés Gómez Gordo, entre en prisión, "va a expulsar el PP regional a Cospedal por responsabilidad política" o, de lo contrario, va a seguir "mudo".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE y haciendo mención al Comité de Dirección que celebran este martes los 'populares', Abengózar ha cuestionado si esta cita tiene que ver "con lo que se les avecina", pero en cualquier caso ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, "que se pronuncien", tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

"El PP habla de ocurrencias todos los días, pero ante noticias como esta se quedan mudos. Y el señor Gómez Gordo, para el que la fiscalía pide 15 años de prisión, era la mano derecha de Cospedal. Algo tendrán que decir ante esta noticia tan importante. ¿Qué responsabilidad política tenía Cospedal?", ha aseverado, en relación a la que es la presidenta de honor actual del PP regional.

Un PP, ha recordado Abengózar, que, ante la llamada de Génova "ya sabemos lo que hace y esta vez no será una excepción", continuarán "en silencio del mismo modo que permanecen callados cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de sus siglas", ha apuntado.

"¿O acaso ven ustedes a Núñez recurriendo a un Ministerio de su propio signo político si gobernara este país Feijóo, y si gobernara esta región el señor Núñez? ¿Le ven ustedes recurriendo ante su propio gobierno?, ha reflexionado, sobre el recurso que este martes ha materializado la Junta ante el Ministerio de Transición Ecológica por el incumplimiento en la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Creo que es importante también que reflexionemos sobre este asunto importantísimo, en el que ha quedado claro que el presidente Page sí antepone los intereses de Castilla-La Mancha siempre", ha subrayado.

Y ha incidido en pedir al PP que se pronuncie sobre si sería capaz de hacer lo mismo que está haciendo hoy el Gobierno de Emiliano García-Page en defensa del agua de la región.

Abengózar ha asegurado que con este recurso se pide que el Gobierno central modifique, de una vez por todas, las reglas de explotación del trasvase, "porque es justo para Castilla-La Mancha que se respete la normativa europea y las distintas sentencias", ha añadido.

En definitiva, que se reconozca que esta tierra lleva siendo solidaria 40 años en materia de agua y que "ya es hora de que primen los intereses socioeconómicos de Castilla-La Mancha porque también queremos el desarrollo para nuestra región en materia hídrica", ha concluido.