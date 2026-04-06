PSOE reivindica la estrategia de "diálogo y consenso" del Gobierno de C-LM ante los datos de paro

El portavoz de Empleo y Agricultura del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE C-LM

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha reivindicado este lunes los mejores datos de paro en Castilla-La Mancha para un mes de marzo desde el año 2008, y la reducción del desempleo a un ritmo mayor "que la media nacional", argumentando que la "estabilidad y el diálogo" en nuestra tierra con Page como presidente son un aval para seguir creciendo económica y laboralmente.

En su valoración de los datos de paro publicados este lunes, Sánchez Requena ha puesto de relieve que actualmente en Castilla-La Mancha hay 11.237 personas desempleadas menos que hace justo un año, una a cifra que se complementa con "otra muy buena noticia" como es, ha afirmado, que la región cuente con más de 23.000 nuevos afiliados más a la Seguridad Social, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"Son muy buenas noticias para nuestra gente y son datos que avalan la estrategia del Gobierno del presidente Emiliano García-Page", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha remarcado que se trata de una hoja de ruta política "basada en el diálogo y en el consenso".

En este sentido, ha defendido que el clima de estabilidad institucional que promueve el Ejecutivo autonómico está siendo clave para "ayudar a atraer inversión extranjera" y para lograr que Castilla-La Mancha se consolide "como una región líder en confianza empresarial".

Asimismo, Sánchez Requena ha subrayado que esta misma estrategia busca incentivar la inserción laboral de los más jóvenes, ayudando a que las empresas les contraten, un objetivo sobre el que ha adelantado que habrá novedades "muy pronto, en los próximos días".

En definitiva, ha asegurado que estas cifras constatan que se avanza en la buena dirección y ha concluido que son datos "que tienen que animar a este Gobierno a seguir trabajando en la misma línea, para que cada vez más personas encuentren la oportunidad que están buscando en su tierra".