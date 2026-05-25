PSOE Talavera enmienda a la totalidad las cuentas municipales por recoger "más impuestos, más deuda y peores servicios"

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Talavera de la Reina ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de los presupuestos para 2026, considerando que se trata de unas cuentas que se resumen "en más impuestos, más deuda y peores servicios públicos para los talaveranos y las talaveranas".

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha señalado que se trata de un presupuesto con "una gran carga fiscal", puesto que desde que José Julián Gregorio es alcalde, los ciudadanos "pagan 8,7 millones de euros más de impuestos que recauda el Ayuntamiento".

Una carga que los socialista han calificado como "el infierno fiscal del alcalde" y que, además, lejos de traducirse en mejoras para la ciudad, "ni ha venido a mejorar los servicios públicos, ni ha traído inversiones para la ciudad", ha informado el PSOE en nota de prensa.

También han alertado del "grave aumento del endeudamiento del Ayuntamiento, que se verá incrementado durante este año con un nuevo presupuesto de 7 millones de euros que el Gobierno de PP y Vox van a pedir tal y como aparece en el propio proyecto de presupuestos".

Según los informes de intervención y tesorería, señala el PSOE, "la deuda municipal va a crecer hasta 12 millones de euros más que al inicio del mandato, lo que supone un incremento cercano al 46%".

En total, tal como señalan desde el Grupo Socialista, el Ayuntamiento podría alcanzar los 45 millones de euros de deuda, una cifra que han calificado como "temeridad política que viene a hipotecar el presente y el futuro de Talavera".

PEORES SERVICIOS

Desde el Grupo Socialista han criticado también el deterioro de los servicios públicos puesto que a pesar de que el presupuesto ha crecido más de un 20% en los últimos dos años, ese incremento "no se nota en la calle".

Así, han indicado que no hay refuerzos en limpieza, donde el personal sigue siendo el mismo a pesar del incremento en el coste del contrato; pero tampoco en la recogida de basuras donde bajan las partidas para el mantenimiento de camiones; y tampoco se aumenta la plantilla de Policía Local a pesar de la situación que se vive en distintas calles de la ciudad.

Igualmente, han señalado la ausencia de inversión en áreas clave como vivienda, donde no hay ni un solo euro presupuestado a pesar de los planes estatales y regionales que ya se han puesto en marcha, pero tampoco hay avances en infraestructuras, en asfaltado de calles, en instalaciones deportivas o en políticas sociales.

APORTACIONES DE INSTITUCIONES

En lo que respecta a la aportación económica de otras administraciones, han recordado que mientras crece la del Gobierno de España, hay una "falta total de aportación económica de la Diputación de Toledo" frente a las importantes inversiones que ha recibido Toledo, con la compra de cuatro palacios y más de 20 millones de euros de inversión por parte de la administración provincial.

Finalmente, los socialistas han concluido que estos presupuestos son "estériles, que están agotados antes de nacer y que no vienen a solucionar los problemas reales de la ciudad".

Es por ello que han solicitado su devolución a la Junta de Gobierno Local para hacer unas nuevas cuentas "más justas, más útiles y realmente centradas en mejorar la vida de los talaveranos y las talaveranas".