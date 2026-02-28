PSOE vuelve a pedir a PP que valide el Estatuto C-LM que "blinda políticas de igualdad y contra la violencia de género"

El PSOE de Castilla-La Mancha presenta la campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el título 'Corresponsabilidad es Igualdad'. - PSOE

GUADALAJARA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Igualdad, Sara Simón, ha hecho un llamamiento al PP regional para que recapacite sobre su posición respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía "en el que se velaba por primera vez porque las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género estuviesen blindadas".

"El PP nuevamente ha traicionado a las mujeres de Castilla-La Mancha. Le pido que recapacite y que piense en qué lado de la historia quiere estar en este asunto. Si quiere estar del lado de los castellanomanchegos y de las castellanomanchegas o quiere estar nuevamente sucumbido a las políticas de Vox", ha defendido este sábado desde Alovera, donde el PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado la campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el título 'Corresponsabilidad es Igualdad'.

Según informa el partido, esta campaña reivindica un reparto más equitativo y justo de las tareas del hogar en las familias, y que las mujeres se puedan quitar "la mochila que siempre llevan encima", ha señalado .

Acompañada de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Sonsoles Rico, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alovera y vicesecretaria de Igualdad del PSOE provincial, Inmaculada Tello, Simón ha trasladado que esa "mochila" hace muy difícil que las mujeres puedan desarrollar su vida profesional en igualdad de condiciones que los hombres.

"En este país hay ya más de 10 millones de mujeres incorporadas al mercado laboral. Hemos tratado de tener carreras exitosas, de exigirnos más que nadie, pero esto es muy difícil cuando también lo tienes que compaginar con ese otro trabajo, el que tenemos en casa, pensando con un lado del cerebro en el trabajo y con el otro lado del cerebro en la cartulina que tiene que llevar nuestro hijo o nuestra hija al colegio al día siguiente", ha aseverado.

De hecho, como ha recordado, más del 90% de las excedencias por el cuidado de menores y también de personas dependientes las cogen las mujeres, que asimismo cogen la mayor parte de las reducciones de jornada para el cuidado de hijos o hijas. Un cuidado que, por tanto, "no es equitativo", ha lamentado.

Simón ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja precisamente en esta línea, con las cinco ediciones del Plan Corresponsables, con la puesta en funcionamiento de la educación 2-3 y con aplicación de la Ley de la Dependencia, "que sirve para que las mujeres, que son principalmente quienes se dedican al cuidado puedan tener unas mayores y mejores oportunidades".

De igual modo, ha aludido a la ley para reducir las brechas en el ámbito económico, que, como ha añadido Simón, tiene que ser "muy consensuada".

Por ello, ha vuelto a llamar la atención sobre "en qué lado" se va a situar el PP de Castilla-La Mancha, "si en el camino de trabajar por una sociedad más igualitaria o en el camino que están llevando últimamente, que es el de abrazar el feminismo de Vox o lo que es lo mismo, abrazar el machismo de Vox, porque es lo que defiende Vox, como ha pasado en Extremadura", ha criticado.

CAMPAÑA CENTRADA EN LA CORRESPONSABILIDAD

Por su parte, Sonsoles Rico ha explicado que la campaña socialista del 8M se ha centrado en la corresponsabilidad. "Estamos viendo que dentro de las casas si no somos capaces de trabajar al 50%, no vamos a ser capaces de que las mujeres dejen de tener esa carga emocional que tienen a la hora de trabajar fuera y dentro de casa".

Y por eso, ha anunciado también, el partido está preparando para marzo su tercera Escuela Feminista. "Vamos a tener mujeres alcaldesas, concejalas que estarán allí para contarnos qué políticas de igualdad se están haciendo en toda la región, desde ayuntamientos que están gobernados ahora mismo por el Partido Socialista", ha apuntado.

El momento actual requiere "autocrítica", ha señalado Rico, quien ha dejado claro que el PSOE de Castilla- La Mancha apoya todas las políticas de igualdad que hace el Gobierno de la Junta de Comunidades, porque es la única vía de llegar, poco a poco, a la igualdad real.

"IRRISORIO Y VERGONZANTE" EL PRESUPUESTO DE IGUALDAD DE ALOVERA

Por último, Inmaculada Tello ha subrayado que en Alovera es muy necesario apostar por la igualdad, ya que, con un presupuesto de 18 millones de euros, sólo 14.500 euros se destinan al Plan de Igualdad, lo que ha calificado de "irrisorio y vergonzante".

"Es un municipio en el que ya tuvimos algún caso muy grave de violencia contra la mujer. Es un municipio en el que cada vez crece más, y el Plan Corresponsables que viene de la Junta sí que nos está ayudando muchísimo, pero las políticas de igualdad de este ayuntamiento son nulas. Por lo tanto, le hago un llamamiento a tener en cuenta esa enmienda a los presupuestos que le hicimos desde el PSOE por la necesidad de apostar e invertir más en igualdad en este municipio", ha concluido.