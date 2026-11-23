La Agrupación Teatral Alcarreña celebrará los 25 años del Teatro Buero Vallejo con un viaje al escenario donde se estrenó "Historia de una escalera" - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viernes 22 de enero el Teatro Español de Madrid acogerá una función en la sala principal que llevará al público de Guadalajara al escenario donde Antonio Buero Vallejo estrenó 'Historia de una escalera' el 14 de octubre de 1949.

Es la primera de las actividades que prepara la Agrupación Teatral Alcarreña (ATA) para conmemorar el XXV aniversario del Teatro Auditorio Buero Vallejo, cuyas reservas se abrirán este miércoles 25 de noviembre en la taquilla del Teatro Auditorio Buero Vallejo, en su horario habitual. Las 100 plazas se asignarán por orden de reserva.

El precio es de 20 euros por persona e incluye la entrada a la representación y el desplazamiento en autobús, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La obra del dramaturgo guadalajareño que da nombre al auditorio regresa al Teatro Español de Madrid bajo la dirección de Helena Pimenta.

La trayectoria de la ATA está ligada al Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, una cita que, desde su primera edición en 1979, acercó a Guadalajara el trabajo de compañías de toda España.

Durante décadas, la agrupación organizó este encuentro, que reunió al público primero en espacios como el Teatro Coliseo Luengo y, años después, en el propio Buero Vallejo.

En la escalera de una casa de vecinos, Buero Vallejo sigue a varias familias a lo largo de treinta años. Entre un rellano y otro se cruzan amores, disputas y promesas que pasan de padres a hijos.