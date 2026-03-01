Puebla de Almenara acogerá en abril un acto para recordar a los conquenses deportados a Mauthausen

Archivo - Liberación de Mauthausen, 5 de mayo de 1945 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Archivo

La localidad de Puebla de Almenara va a acoger el evento 'Mauthausen para el mundo rural. Conquenses en el campo de Mauthausen', una jornada dedicada al recuerdo de los vecinos de la provincia de Cuenca, especialmente del medio rural, que fueron deportados a los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial. Será el 11 de abril.

El acto está promovido por la Embajada de Austria y el Ayuntamiento del municipio, a través del Foro Cultural Austriaco, y tiene como objetivo visibilizar una realidad histórica poco conocida: "la deportación de cientos de españoles, muchos de ellos procedentes de pequeños municipios, al campo de concentración de Mauthausen, símbolo del horror nazi y del sufrimiento del exilio republicano".

Según informa el Consistorio, la jornada contará con la participación del historiador Benito Bermejo, uno de los principales especialistas en la deportación española a los campos nazis, cuyas investigaciones han sido clave para la identificación y recuperación de la memoria de las víctimas.

Junto a él intervendrá Christian Dürr, aportando una visión presente y futura de cómo se transmite el legado de Mauthausen.

"'Mauthausen para el mundo rural' pretende ser no solo un ejercicio de recuerdo y homenaje, sino también un espacio de reflexión sobre la importancia de los valores democráticos europeos, la defensa de los derechos humanos y el papel fundamental que desempeñan los pueblos en la conservación de la historia colectiva", destacan los organizadores, que han querido implicar a los municipios de la provincia de Cuenca, "muchos de los cuales vieron partir a vecinos que nunca regresaron o cuya historia permaneció silenciada durante décadas".