Rafael Esteban al Congreso y María Jesús Merino al Senado se perfilan como cabezas de lista de PSOE Guadalajara

Collage con fotografías de Rafael Esteban y María Jesús Merino. - PSOE/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, será propuesto como cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara en las próximas elecciones del 29 de noviembre, mientras que la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, liderará la lista al Senado, según ha podido confirmar Europa Press de distintas fuentes socialistas.

Ingeniero técnico de profesión, Rafael Esteban es alcalde de Marchamalo desde el año 2003, por lo que ocupa este cargo por sexta legislatura consecutiva. Además, ya fue senador en la anterior legislatura, entre los años 2019 y 2023.

De igual modo, Esteban ocupó el cargo de diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha entre los años 2015 y 2019 y ocupó el cargo de diputado provincial en la Diputación de Guadalajara en la legislatura 2007-2011.

Por su parte, María Jesús Merino es alcaldesa de Sigüenza desde el año 2019 y actualmente también ocupa el cargo de diputada en el Parlamento regional en representación de la provincia guadalajareña. Es periodista de profesión.