La reforma del polideportivo San José podría comenzar en verano, con vistas a su reapertura en la temporada 2027-2028

Presentación de las obras del polideportivo San José. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha presentado el proyecto de adecuación integral del polideportivo San José, una actuación destinada a modernizar una de las infraestructuras deportivas más emblemáticas de la provincia, con cerca de cuatro décadas de servicio a la ciudadanía. Las obras comenzarán en verano con vistas a su reapertura en la temporada 2027-2028 .

El diputado provincial delegado de Proyectos, Planes Provinciales y Cooperación Técnica, Raúl de la Fuente, y el diputado provincial delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos, han subrayado la relevancia de esta actuación, que responde al deterioro progresivo de distintos elementos del edificio, agravado por los daños provocados por la tormenta del pasado mes de julio, lo que obligó al cierre de la instalación por motivos de seguridad.

En este sentido, De la Fuente ha remarcado que no se trata de "un simple lavado de cara", sino de una reforma integral que permitirá "modernizar el edificio y adaptarlo a los estándares actuales de funcionalidad, accesibilidad y seguridad".

Tal y como ha detallado el diputado delegado de Proyectos, la intervención se estructura en cinco grandes líneas de actuación.

En primer lugar, informa la Institución provincial, se llevará a cabo la sustitución de más de 3.100 metros cuadrados de cubiertas, incluyendo el refuerzo estructural necesario para resolver los problemas de filtraciones, junto con la actuación sobre las fachadas, mediante trabajos de conservación y mejora destinados a reforzar la protección del edificio y renovar su imagen exterior.

Asimismo, se acometerá la renovación completa de la pista central, con la instalación de un pavimento deportivo de madera multicapa sobre una superficie de 1.446 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar la absorción de impactos y reducir el riesgo de lesiones.

También se llevará a cabo una reforma integral de los vestuarios y aseos, con una nueva distribución y la actualización de sus instalaciones tras casi cuarenta años de uso continuado.

El proyecto incluye, además, la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor y la adaptación de espacios para garantizar el acceso de los usuarios.

EL AYUNTAMIENTO HA DE CONCEDER LICENCIA

La inversión total de la obra asciende a 1.344.206 euros. El proyecto, redactado por la empresa Aleco E2E Diseño, S.L., será uno de los asuntos que se aborden en la sesión de la Junta de Gobierno de mañana.

Tras su aprobación, se solicitará la licencia de obras al Ayuntamiento de Guadalajara y se dará inicio al proceso de licitación.

Tal y como ha informado Raúl de la Fuente, si se cumplen los plazos previstos, "las obras podrían comenzar este verano, con un plazo de ejecución estimado de diez meses, lo que permitirá su reapertura en la temporada 2027-2028".

UNA INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA PROVINCIA

Por su parte, el diputado delegado de Deportes, Marco Antonio Campos, ha subrayado que la decisión de acometer una reforma integral no ha sido la opción más sencilla, pero sí la más responsable, especialmente teniendo en cuenta el elevado uso de la instalación, con más de un millar de usuarios semanales.

"Con la seguridad no se negocia", ha afirmado, destacando que la actuación se ha llevado a cabo siguiendo criterios técnicos y atendiendo a la necesidad de intervenir antes de que el deterioro comprometiera el uso de la instalación.

Asimismo, ha reconocido que este tipo de intervenciones conllevan molestias temporales y procesos de adaptación para clubes y deportistas, pero ha defendido que son necesarias para garantizar infraestructuras modernas, seguras y preparadas para el futuro.

En esta línea, ha recordado que procesos similares se han llevado a cabo en otras grandes instalaciones deportivas, que hoy son referentes tras haber afrontado reformas integrales.

El diputado de Deportes ha querido poner especial énfasis en el papel que debe desempeñar el polideportivo San José dentro del conjunto del territorio, insistiendo en que "no puede ser un polideportivo más ni una solución a las necesidades de la capital".

"Debe ser la instalación de referencia para toda la provincia, especialmente para aquellos municipios que no disponen de infraestructuras de este nivel", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que abrir esta instalación a todos los municipios no es una opción, sino una obligación de la Diputación de Guadalajara, ya que permite garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte con independencia del lugar de residencia.

"Abrir este polideportivo a la provincia es garantizar que el lugar donde vivas no limite tu acceso al deporte".

COMPLEMENTO A LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA CAPITAL

Marco Campos también ha incidido en la necesidad de que esta infraestructura complemente, pero no absorba, la planificación deportiva de la ciudad de Guadalajara.

En este sentido, ha sido contundente al señalar que "no puede ni debe convertirse en la solución a la falta de instalaciones municipales en la capital; debe actuar como un complemento".

"Si concentramos aquí la demanda de la capital, estaremos cerrando la puerta precisamente a quienes más necesitan esta instalación: los municipios con menos recursos, desvirtuando así su auténtica razón de ser como infraestructura provincial".

De este modo, ha defendido la importancia de evitar que el polideportivo dé respuesta exclusivamente las necesidades deportivas de la capital, garantizando que cumpla su función esencial como infraestructura de carácter provincial al servicio del conjunto del territorio.