La remodelación del centro de Cuenca arrancará a finales de año comenzando por las calles adyacentes a Carretería

1109870.1.260.149.20260810072951 Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en foto de archivo - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

CUENCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno conquense prevé que las obras de remodelación de la céntrica calle Carretería podrían arrancar "a finales del año o a principios del año que viene", una obra que empezará por las calles adyacentes dado el gran número de eventos que acoge esta vía principal.

"Probablemente no podamos iniciarla en el eje central, porque tenemos que coordinarla con todos los eventos que se producen, sobre todo la Semana Santa". De esta forma, se pretende comenzar con las perpendiculares a Carretería a finales del año o a principios del año que viene", ha adelantado el alcalde conquense, Darío Dolz, en una entrevista con Europa Press.

En ella, el regidor ha desmenuzado que en esta último tramo de la legislatura, el objetivo del equipo de Gobierno es "rematar muchos asuntos que tiene en cartera", como los trabajos en Fuente del Oro, Paseo San Antonio, Hurtado de Mendoza y el inicio de la remodelación de Carretería y sus calles aledañas.

Sobre este asuntos concreto, ha recordado que el pasado martes se aprobó definitivamente el proyecto, estimando alegaciones como la conservación del jardinillo de la plaza de la Hispanidad, pero manteniéndose firme en otras ideas que habían sido discutidas, como el escenario de la plaza de la Constitución.

"No es un escenario, es una gran plaza lo que se genera, un espacio público donde habrá terrazas y celebraciones, por supuesto, como el encendido de las luces de Navidad".

En cuanto al jardín de la Hispanidad, ha reconocido que se quitaba la valla, "pero no se cortaba la vegetación y se generaban espacios de tránsito en ese parque, pero al final hemos decidido que se queda como está".

HOMENAJE A GÓMEZ CAVERO

Dolz ha anunciado que en esta parte de la ciudad habrá una placa en memoria del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Isidoro Gómez Cavero, fallecido hace unas pocas semanas, para agradecer sus trabajos en favor de la remodelación de la zona centro.

En general, de todo el proyecto, Dolz cree que a la gente le agradará especialmente "la revegetación de Carretería", con árboles en los laterales, así como las luces más cálidas, propuestas en las alegaciones y la pavimentación "que va a cambiar estéticamente toda la calle".

Junto a Carretería, otro proyecto en ciernes es la rehabilitación de los barrios de Tiradores Altos y Bajos. Acaba de terminar la licitación de su redacción, que es el primer bloque de obras de los cuatro millones de euros que se van a invertir en esta parte de la ciudad.

También está prevista la pronta licitación de la redacción de los proyectos del barrio de Los Moralejos, dotado con 700.000 euros.

MUCHAS OBRAS EN EL "SUBSUELO"

En conversación con Europa Press, el alcalde de Cuenca ha confesado que le "preocupa" todo lo referido a las sustituciones o mejoras en las redes hidráulicas de la ciudad, después de acumular varias averías de forma consecutiva en la tubería principal.

"No hemos determinado la causa de estas roturas, pero lo que haremos es, si tenemos alguna adicional, mandar piezas a un laboratorio para que nos digan si hay algún problema con esas tuberías, que tienen unos 20 años y no debería estar así", explica el primer edil.

Para abordar los arreglos en la red, el Ayuntamiento se ha presentado a distintas convocatorias de ayudas, aunque, por ahora, no ha recibido ninguna. No obstante, sigue cogiendo forma la construcción de un nuevo depósito de agua.

Y es que, en lo que va de mandato, el alcalde de Cuenca ha tenido gastar más de lo que habían previsto en el subsuelo, con problemas como la gran avería que sufrió la ciudad en el recolector de Astrana Marín, entre otras.

En total, se han destinado unos cuatro millones de euros en renovar la red. "Si todo lo que hemos gastado en el subsuelo de la ciudad lo hubiéramos destinado al suelo la imagen sería otra", observa el regidor conquense.

UN SEGUNDO MANDATO MÁS "VISTOSO"

El alcalde de Cuenca apunta que en esta segunda legislatura es más fácil percibir el trabajo que está haciendo su equipo de Gobierno, ya que la primera estuvo marcada por la pandemia. "Cuando nos confinaron y costó poner las máquinas en funcionamiento por los miedos que teníamos", reconoce.

Sin embargo, ha defendido que en este primer mandato "se apuntalaron muchas cosas", como las obras del hospital, la nueva comisaría y el Centro de Estudios Penitenciarios.

En esta segunda legislatura, con ayudas de otras administraciones, se han podido ejecutar estos proyectos y otros impulsados desde el Consorcio Ciudad de Cuenca, como la pasarela peatonal del Arco de Bezudo, el túnel de la Trinidad o la rehabilitación exterior de la iglesia en la Virgen de la Luz, que continuará con la limpieza y remodelación del interior del templo dedicado a la patrona de la ciudad.

HOMENAJE A TROITIÑO EN LA INAUGURACIÓN DE LOS REMONTES

A esta lista se unirán pronto los remontes al Casco Antiguo, "que antes de que termine el año deben estar en funcionamiento y que supondrá "un cambio en la movilidad" de esta parte baja de la ciudad, como la prohibición de la subida de autobuses privados al Casco y distintas pruebas de cara a fomentar la peatonalización del barrio.

Dolz ha anunciado que, el día de la inauguración de los remontes, quiere hacer un homenaje al geógrafo Miguel Ángel Troitiño, la primera persona que puso sobre el papel un proyecto de escaleras mecánicas en la hoz del Huécar. "Fue una de las personas que definió la fisionomía del Casco Histórico de Cuenca", destaca.

Por otro lado, le gustaría que se pudieran desbloquear antes de terminar la legislatura otros asuntos pendientes, como las obras del edificio del mercado, "al que se está dando la última definición para sacar a concurso la presentación de proyectos".

Otra cuestión en la que espera ver avances hasta mediados de 2027 es la urbanización de los terrenos de Adif. "Hemos hecho piezas y ahora tenemos que hacer la ordenación detallada para tener espacios verdes, zonas deportiva, plazas, calles y también para construir viviendas de protección oficial.

"Estamos de pelea con Adif por la limpieza de estos terrenos, de la que siempre se han encargado ellos, porque ahora mismo no hay cesión más allá de las parcelas que están ocupadas por los parkings. Estamos dispuesto a llegar donde haya que llegar para que se limpien esos terrenos", abunda.

Otro de los retos importantes que se marca el primer edil conquense es seguir favoreciendo la llegada de empresas, y confiesa: "Casi prefiero las pequeñas y medianas, que sustentan mejor la ciudad de Cuenca". También aspira a mejorar la oferta de vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Consciente de que el equipo de Gobierno que dirige tiene todavía "margen de maniobra para mejorar la limpieza", reivindica los trabajos diarios que se hacen de riego tanto en las aceras como en las calles por parte de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza.