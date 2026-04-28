Renfe programa dos trenes especiales para el Viña Rock 2026 durante los días 2 y 3 de mayo

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ALBACETE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado durante los días 2 y 3 de mayo dos trenes epeciales de Media Distancia para la línea que enlaza Albacete y Villarrobledo con la Comunidad de Madrid con motivo del Festival Viña Rock que se celebra en la mencionada localidad albaceteña.

La compañía incrementa la oferta habitual con 800 plazas extra para dar cobertura a la demanda durante el fin de semana. En esta línea, se ha programado un tren especial con salida el sábado 2 de mayo desde Madrid Chamartín a las 18.27 y Madrid Atocha Cercanías a las 18.40 horas, con parada en Villarrobledo y destino Albacete y en sentido inverso, circulará un tren especial hacia Madrid el domingo 3 de mayo, con salida desde Albacete a las 7.25 horas y parada en Villarrobledo a las 8.01 horas.

Por otro lado, también se ha dispuesto la circulación de un tren al doble de su capacidad habitual para el próximo domingo, con salida desde Madrid Chamartín a las 14.24 horas y Madrid Atocha Cercanías a las 14.37 horas.

El Festival de música Viña Rock alcanza una nueva edición y los trenes de Media Distancia con destino Villarrobledo se convierten en el medio de desplazamiento ideal para acudir a la cita musical y regresar tras su finalización, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Respecto al perfil tipo del cliente de Renfe Media Distancia, destaca el predominio de los jóvenes, el 63% de los clientes son menores de 39 años, y de las mujeres, que representan el 55% de la totalidad de viajeros.