Rescatadas dos jóvenes enriscadas y desorientadas en el Puerto de la Quesera, entre Segovia y Guadalajara

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GUADALAJARA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos jóvenes que se encontraban enriscadas y desorientadas en el Puerto de la Quesera, que separa la provincia de Segovia y la de Guadalajara.

Los hechos se produjeron alrededor de las 16.30 de este lunes, 12 de octubre, cuando se recibió un aviso sobre dos jóvenes desorientadas en las proximidades del Puerto de la Quesera. Además, comunicaron que una de las jóvenes no podía continuar la marcha debido a que posiblemente se hubiera hecho un esguince en el pie.

Finalmente, sobre las 17.30 horas, los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña localizaron a las dos personas que se encontraban en un lugar arriesgado para la llegada del helicóptero, y consiguieron evacuarlas mediante ciclos de grúa a una zona segura.