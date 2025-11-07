Un residente agrede con un cuchillo al médico de una residencia de mayores de Villarrobledo

ALBACETE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un residente de 69 años ha agredido este viernes con un cuchillo al médico de una residencia de mayores situada en Villarrobledo (Albacete), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 8.38 horas desde la Avenida de La Mancha, donde está ubicada la citada residencia.
El facultativo de 65 años ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado también Guardia Civil y Policía Local.