La Revista New Medical Economics premia al Gobierno de C-LM por el proyecto Espacio Regional de Datos de Salud

La revista ha reconocido el proyecto impulsado por Hacienda en sus premios anuales que distinguen la excelencia en la gestión, la innovación y la calidad en el ámbito sanitario. - JCCM

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido reconocido por la revista New Medical Economics, en sus premios anuales que distinguen la excelencia en la gestión, la innovación y la calidad en el ámbito sanitario, por el proyecto del Espacio Regional de Datos de Salud, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros.

Así se ha dado a conocer por parte de la revista líder en la difusión de contenidos de gestión sanitaria, una vez que ha finalizado el recuento de votos por parte del Consejo Editorial y de los lectores, resultando ganador este proyecto de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital; concretamente en la categoría a Mejor proyecto en salud digital 2025, según ha informado la Junta a través de una nota de prensa.

Esta iniciativa, financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, responde a la creciente necesidad de centralizar, normalizar y explotar la información sanitaria generada en Castilla-La Mancha, consolidando los datos clínicos en múltiples sistemas, como puede ser la Historia Clínica Electrónica o los dispositivos de electromedicina, bajo un único repositorio, normalizado y seguro, que facilite tanto la atención sanitaria como la investigación biomédica y la gestión poblacional, alineada con los estándares nacionales y europeos.

El Espacio Regional de Datos de Salud es una plataforma que va a permitir mejorar el acceso de las personas a sus datos sanitarios electrónicos y tener un control sobre ellos, además de identificar y facilitar el diagnóstico de enfermedades o predecir situaciones de riesgo sanitario, garantizando una mejor atención al paciente.

Así, su desarrollo permitirá un mejor aprovechamiento de los datos clínicos para la atención directa al paciente y la ayuda a la toma de decisiones asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia asistencial; y para la investigación, la planificación asistencial, o el desarrollo de medicamentos.

En ambos escenarios se requiere que los datos estén normalizados y sean interoperables, permitiendo la utilización bajo los más estrictos estándares de seguridad y de anonimización, cuando sea necesario.

UN PROYECTO ENMARCADO EN LA ESTRATEGIA DIGITAL

Este proyecto se enmarca plenamente dentro de la Estrategia Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha tenido un impulso definitivo con la creación, hace un año, de la Agencia de Transformación Digital, culminado así el proceso de reorganización administrativa en materia de tecnologías de la información (TIC).

En este sentido, desde el punto de vista de la salud se está avanzando hacia un modelo más digitalizado, centrado en las personas y, sobre todo, en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Un modelo en el que la tecnología va a permitir prestar una mejor atención al paciente, cercana, de calidad y eficiente, y a contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario, fomentando la innovación permanente en todas las áreas de cuidados, desde la prevención hasta el diagnóstico y tratamiento, siendo imprescindible la colaboración público-privada en este sentido.

Un sistema de salud en el que, a través de la tecnología, se pueda garantizar los objetivos fundamentales que desde el Gobierno de Emiliano García-Page se han fijado.

Estos son, en primer lugar, garantizar el acceso equitativo, es decir, llegar a todas las personas con el mismo nivel de calidad, con independencia de donde residan; en segundo lugar, asegurar la calidad esos servicios que se prestan, mejorando la precisión diagnóstica y terapéutica y atendiendo los procesos en tiempo y forma, y todo ello de forma sostenible; y en tercer lugar, mejorar la eficiencia del sistema, en un contexto lógicamente de recursos limitados.

Los Premios New Medical Economics nacen con el objetivo de reconocer la labor de quienes, desde distintos ámbitos del sistema sanitario, contribuyen a la mejora continua de la atención al paciente, la gestión eficiente y la innovación en salud. Una nueva edición en la que la participación de los lectores ha sido clave para consolidar estos galardones como uno de los referentes del sector sanitario español.