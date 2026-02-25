Rodríguez defiende construir vivienda pública y "protegerla para siempre" para evitar escándalos como el de Alicante

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante el acto público '+ Vivienda + Futuro', a 25 de febrero de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

ALBACETE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sostenido que la solución para la crisis habitacional pasa por construir más vivienda pública asequible y "protegerla para siempre y no para los de siempre", en referencia al escándalo que ha surgido sobre las concesiones de vivienda de protección oficial en el Ayuntamiento de Alicante a familiares y cargos del Partido Popular, según ha criticado en un acto público celebrado este miércoles en la Casa del Pueblo de Albacete.

"Hemos visto lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Alicante donde las primeras viviendas de protección oficial que se han hecho en los últimos 20 años las han entregado a sus amigos, a sus hijos, a sus primos o a sus cuñados. Esto no puede ser", ha sostenido Rodríguez, quien ha propuesto políticas en base a registros "de demandantes de vivienda, con una adjudicación transparente" e intervenir "el salvaje mercado del alquiler".

En esta línea, la ministra ha recordado las iniciativas de su Gobierno como la Ley de Vivienda "que hoy permitiría estar congelando el alquiler en Albacete, en Málaga o en Madrid y hay que ponerla en marcha para dar tranquilidad a cada uno de los vecinos que sufre este mercado voraz".

Dicho esto, ha celebrado que el Tribunal Constitucional "ha dado la razón al Gobierno y un varapalo a la Comunidad de Madrid al reconocer que hemos de regular el mercado, ya sea limitando el precio del alquiler o ya sea restringiendo los apartamentos turísticos", ha dicho en alusión a la desestimación por parte del alto tribunal del recurso presentado por el equipo de Ayuso.

Rodríguez ha pedido "colaboración e implicación de todas las administraciones", debido al reparto de competencias exclusivas, para impulsar "consensos básicos que ya existen en la ciudadanía española y que nos la tenemos que tomar como una cuestión de país".

Estas nuevas políticas, así como los últimos datos y esfuerzos del Gobierno para tratar de paliar el problema habitacional, son los temas que abordará la ministra este jueves en el Hotel Palacio de Albacete durante el acto titulado 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro'.

El secretario general del PSOE en Albacete, Emilio Sáez, ha recordado que la ciudad también "tiene una situación de infravivienda, con mucha demanda y poca oferta" y ha solicitado que se habilite suelo para desarrollarla, recordando que durante su último mandato, hace tres años, pusieron en marcha "las 88 viviendas que en este momento se están entregando por el Ayuntamiento".

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha enmarcado la situación de la vivienda "como uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país" y ha concretado que se necesita "vivienda accesible y no sólo en propiedad".

"También tenemos que hablar de alquiler, no puede ser que prácticamente el salario de una persona se vaya en pagar un piso. Eso es insostenible", ha criticado.

Cabañero ha enumerado que en la ciudad de Albacete "hay más de 3.000 personas registradas que demandan vivienda y eso requiere de un plan que ya debería de estar en marcha", ocasión que ha aprovechado para apresurar al alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, del Partido Popular al respecto.

"El otro día el alcalde decía que van a anunciar que están elaborando un plan. Pues llegamos tarde si lo empiezan a elaborar ahora", ha criticado.