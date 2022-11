Rosa Montero celebra que España este normalizando la salud mental de forma colectiva

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Rosa Montero ha celebrado que se esté normalizando la salud mental y que se esté haciendo colectivamente no solo en España, sino en el mundo.

Así se ha pronunciado Montero durante el coloquio que al hilo de su último libro 'El peligro de estar cuerda' se ha celebrado en la última jornada de la XIV edición del Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA), según ha informado el certamen.

En la presentación, que ha tenido lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento, y que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, la escritora que esta tarde en la gala de clausura recibirá el Premio Alice Guy, ha explicado cómo surgió la idea de crear este último libro.

La escritora, Premio Nacional de las Letras Españolas en 2017, ha confesado que este es el libro de su vida y que comenzó a escribirlo realmente cuando era pequeña: "Yo siempre he sabido que en mi cabeza algo no funcionaba bien. Desde ese momento siempre he tenido preguntas que me han estado retumbando la cabeza".

"Y cuando a los 16 años tuve mi primer ataque de ansiedad pensé que estaba loca, por eso luego decidí estudiar psicología para entender qué me pasaba. Y cuando lo supe, no solo dejé la carrera, sino que ya me entendí. Entonces, hace cosa de hace cinco años recibí un telegrama del inconsciente que me decía que el próximo libro que tenía que escribir era sobre salud mental", ha explicado.

A partir de ahí, se puso manos a la obra, y empezó a investigar, a leer libros sobre neurociencia, vidas de otros artistas, reflexiones que habían hecho sobre el tema neurológico otros, y a repasar sus apuntes de hace 40 años para poder construir este libro que define como "parte autobiográfico, parte novelístico y parte ensayo".

Asimismo, la autora de otras obras como 'La buena suerte' o 'Los tiempos del odio' ha expresado que esta obra llega en un "momento esperanzador" en el que "se está hablando más de la salud mental" de una forma "más natural".

"Estamos atravesando una frontera sin retorno y de liberación importantísima, el tema de la salud mental siempre ha sido un tema mío, he luchado durante 40 años por intentar normalizar la salud mental, pero ahora estamos pudiendo hacerlo colectivamente no solo en España, sino en el mundo. Pero hay que seguir luchando y remando para que cada vez se tenga más voz y se de por normalizado aquello que es normal", ha matizado.

También ha confesado que es el libro con el que más ha conectado con el público. "Si con 'La ridícula idea de no volver a verte' recibí cartas de lectores que me hablaban sobre la pérdida de sus seres queridos, con este libro estoy recibiendo el doble. Que van desde las historias más graciosas hasta las más profundas, he llorado con muchas", ha confesado.

Por su parte, la alcaldesa ha resaltado la importancia de tener una figura como la de Montero en la ciudad de Toledo, lo que respalda, "una vez más, ese fuerte compromiso por la cultura".

"Gracias a CiBRA por traer a personalidades tan importantes del mundo de la cultura a la ciudad como Rosa. Este festival que poco a poco se ha ido haciendo grande, pronto va a tener el reconocimiento nacional e internacional que se merece, y siempre estará apoyado por el Ayuntamiento", ha señalado.