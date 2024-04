Rozalén canta al "amor posesivo" en 'El abrazo': "La posesión y las inseguridades son lo que provocan celos y violencia"

MADRID/ALBACETE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Rozalén lanza su nuevo álbum, 'El abrazo', en el que incluye 'Tuya', una canción que canta al "amor posesivo" o tóxico, algo que ella cree que, junto con las inseguridades, provoca "celos y violencia" en las relaciones amorosas.

"Tanto el tema de la posesión como de las inseguridades son los que provocan los celos y las violencias. Hay cosas en las que yo creo que sí que tenemos que aprender de los más jóvenes. De esa libertad y de quererse sanamente sin que nadie posea a nadie", ha asegurado la cantante en una entrevista con Europa Press.

Además, la artista considera que en esa materia, las nuevas generaciones tienen un discurso más "positivo" que, reconoce, ni ella misma entiende "aún".

"Siempre decimos que cualquier tiempo pasado fue mejor. O que antes se quería mejor. Pero las generaciones más jovencitas ahora hablan hasta de conceptos que yo aún no entiendo, a mí eso me parece súper positivo. Sí que veo que ese punto de la no posesión está presente", ha celebrado.

'El abrazo' es el sexto álbum de estudio de la artista de Albacete, y en él canta a temas "personales", "universales y más emotivas", aunque también deja espacio, en 'Mis infiernos' con el rapero Kase O y R de Rumba, a defenderse del "odio injusto" que recibe.

"En los últimos tiempos se nota que hay un nivel de crispación mucho mayor. Ya no solo una persona expuesta, como en mi caso, nadie está libre de recibir ataques. Es muy fácil atacar y estamos hasta aceptando que leemos y vemos imágenes con un nivel de violencia que yo no lo considero lógico", ha defendido la cantante de 'La puerta violeta', aunque considera que hay "más conciencia" por la salud mental.

"ME DA MÁS VERGÜENZA EL AMOR QUE EL DOLOR"

Aunque este trabajo se trata de un disco con letras muy personales, Rozalén habla "con mucha naturalidad" de todo lo que le ocurre e incluso le dedica una canción a su padre, que fallecía inesperadamente hace dos años.

"Hablo de ver morir a mi abuela, de echar de menos a alguien, de decirle a mi pareja 'te quiero y que aquí me siento hogar'. Casi me da más vergüenza el amor que el dolor. Somos todos exactamente lo mismo y pasamos por las mismas cosas, no me da más vergüenza", ha explicado la artista.

Así, Rozalén asegura que escribir sobre el duelo fue "una terapia de choque total" en la que se enfrentó a lo que provoca ese "dolor" y después de ponerle melodía a lo que escribía, fue "un antes y un después".

Otro duelo es el de 'Ceniza', en el que la artista habla de los cuidados paliativos. "Si no escribo lo que vivo, no paso página. O no digiero ciertas cosas que me pasan. Una vez que sale una canción, hay un nivel superior en eso", dice la artista.

Aún siendo un disco profundo, Rozalén deja espacio para el amor sano y diversión, que se muestra en 'Tres días en Cartagena', con el colombiano Carlos Vives.

"Me parece súper interesante esa fusión, lo que más me ha gustado de esta colaboración es el intercambio cultural, porque se le escucha a él cantar una seguidilla manchega. Me hace mucha gracia, es divertidísimo. Te das cuenta de que puede no haber límites a la hora de mezclar y que siempre, si estamos tendiéndonos la mano los unos a los otros, todo va a multiplicarse", ha concluido.