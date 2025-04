Rujamar garantiza que sus huevos se quedan en España pese a escasez en EEUU: "No me voy a dejar seducir por los yankees"

Rubén Martínez: "El huevo en España está más caro que en la vida, pero sigue siendo el país donde más barato está de Europa"

CUENCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Avícola Rujamar ha garantizado que sus huevos se quedarán en España pese a la escasez de este alimento por la gripe aviar en Estados Unidos. El CEO y fundador del Grupo, Rubén Martínez, ha asegurado que "sería una falta de honor y de respeto enorme" a sus supermercados españoles dejar de servirles por hacerlo a EEUU. "Rujamar está estrechamente concienciada en que no se va a dejar seducir por los yankees" ni por Donald Trump, ha sentenciado.

"No voy a dejar a Ahorramas y a Mercadona de servir, por servir a Estados Unidos, por mucho que me ofrezca Estados Unidos", ha manifestado Martínez, quien explica que no lo va a hacer, entre otras cosas, de manera estratégica, porque "Estados Unidos desaparecerá y luego van a estar ellos". Además, señala que sería "una falta de honor y de respeto enorme" hacia las cadenas de supermercados españolas que durante estos años han confiado en Rujamar.

El CEO de Rujamar afirma que no podría decirles a todas estas marcas que no tiene huevos porque se ha ido a Estados Unidos que le pagan "el triple". Con estas palabras Rubén Martínez deja clara su posición ante la crisis de huevos en Estados Unidos y se muestra convencido de que Trump no pondrá aranceles a este producto, hoy convertido en un alimento de lujo en el país norteamericano. El presidente ejecutivo del Grupo Avícola Rujamar cree, sin embargo, que el presidente norteamericano pondrá facilidades para exportar.

La situación en Estados Unidos es "dramática", reconoce Rubén Martínez, ya que "un 20 por ciento de sus gallinas se han evaporado". El sacrificio de aves por la gripe aviar está provocando desabastecimiento de huevos y aumento de precios. "Hay una falta de huevo brutal", e incluso, se ha disparado el contrabando de huevos de México a Estados Unidos. "El huevo es un alimento que es esencial e insustituible", aclara el CEO de Rujamar, con 38 años de historia.

Martínez resalta que Estados Unidos ya está buscando empresas españolas para que puedan exportar a este mercado, algo que, a su juicio, "no es fácil", ya que "el sector español de la avicultura de puesta es un sector muy serio, donde estamos muy comprometidos, los que tenemos cierta producción, con las grandes superficies".

Aunque Martínez insiste en que no se va a dejar seducir por los yankees, admite que "hay mucha gente" que, a lo mejor, no tiene su sensibilidad o "no está tan sujeta a las condiciones de las grandes superficies", que cuando vea esta oportunidad la va a coger porque es "una oportunidad enorme". "El huevo aquí en España está sobre dos euros y medio la docena y allí está sobre doce dólares la docena".

"Por mucho que cueste el flete", es algo "muy atractivo", ha reflexionado el presidente ejecutivo del Grupo Avícola Rujamar, que apuesta por la avicultura alternativa en la provincia de Cuenca siguiendo la tradición familiar desde 1984. "Creo que el sector de España está muy pegado a las grandes superficies y no le va a faltar huevo", ha sostenido Martínez.

Dicho esto, y ante la posibilidad de que se produzca una gran exportación de huevos, el CEO de Rujamar no descarta que este producto vuelva a subir y "bastante" porque lo que "no tiene sentido" es que en Estados Unidos una docena de huevos cueste 12 euros, en Irlanda o en Finlandia 7-8 euros y en España esté a 2. "O bien bajan allí, que no tiene pinta de que baje en Estados Unidos el precio, o bien tendremos que subir nosotros".

AUMENTO DE PRECIO DE LOS HUEVOS

Sobre los factores que inciden en el alza del precio de los huevos también se ha pronunciado el CEO y fundador del Grupo Avícola Rujamar. En su conversación con Europa Press, admite que "es cierto" que el huevo hoy, en los lineales de los supermercados, es cuanto más caro está de la historia, pero "tiene su explicación", ha dicho.

Rubén Martínez achaca este aumento al coste de las materias primas y a los costes productivos. "Nada tiene que ver los costes de ahora con los costes de 10 años. El coste ha subido muchísimo", ha enfatizado. Pero principalmente esta última subida que ha habido del precio es "por la presión de países terceros", ya que ahora mismo "hay una situación en Europa con gripe aviar muy complicada".

A la subida de las materias primas y la gripe aviar en Estados Unidos y en Europa (España está declarada libre de gripe aviar), se suma el aumento de la demanda como causas del incremento del precio de un producto habitual en la cesta de la compra. "Principalmente, el huevo yo creo que está caro y que va a seguir caro porque la demanda del huevo crece constantemente. Y no somos capaces los productores de crecer al mismo ritmo que crece la población consumiendo huevos".

De otro lado, el presidente ejecutivo del Grupo Avícola Rujamar ha recordado que Europa ordenó acabar con las gallinas enjauladas. "En Europa hay unas normas que en dos años se van a eliminar las jaulas en los sistemas productivos". "Por fin", ha enfatizado Martínez, quien rememora que es algo que Rujamar ya eliminó en 2018.

"Cuando tú eliminas y cambias de un sistema de producción 3, que es jaula, a un sistema de producción 2, se tarda entre 6 y 8 meses en hacer ese cambio, porque tienes que retirar todas las jaulas que tú tienes dentro, tienes que acondicionar la nave y luego tienes que meter el equipamiento. Todo eso lleva 6 ó 8 meses. 6 ó 8 meses una nave de 100.000 gallinas sin producir, eso es una barbaridad, cuando el ciclo normal son 2 meses", ha hecho hincapié Martínez.

Eso sumado a que luego también, cuando tú metes ese sistema de producción alternativa donde ha habido jaulas, disminuyes entre un 15 y un 20% lo que es la población de aves dentro de la nave y las personas siguen consumiendo cada vez más huevo, pues eso --ha declarado Rubén Martínez-- "hace la bomba perfecta para que el huevo suba".

No obstante, ha señalado que si se compara el huevo del precio de España con respecto a otro país europeo vecino, como puede ser Francia o como puede ser Portugal, España está todavía un 15 y un 20% por debajo. "Siempre lo hemos estado".

De este modo, el responsable de Rujamar ha querido lanzar el mensaje de que "el huevo en España está más caro que en la vida, pero sigue siendo España el país donde más barato está de Europa".

También ha aprovechado esta reflexión para poner sobre la mesa que en los últimos 10 ó 11 años no ha salido ninguna noticia negativa del huevo. "Todas las investigaciones que se están haciendo a nivel europeo y a nivel mundial, que no son pocas, porque es un alimento top, no son capaces de sacar ni un perjuicio del huevo". "Todo esto es el cóctel perfecto para que el huevo valga más", ha aseverado.

Para concluir, Rubén Martínez considera que el precio que tiene ahora el huevo en el lineal es "un precio justo", en el cual las cadenas "se ganan la vida", "nosotros nos ganamos la vida", y también "nos ayuda" para afrontar siniestros como el incendio que sufrió las instalaciones de Rujamar en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) hace casi un año y que dejó medio millón de gallinas muertas.