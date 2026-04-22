Sabrido confía en que ningún ayuntamiento ponga "trabas" a la regularización de migrantes: "Sería de torpes"

Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan este lunes 20 de abril a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.
TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga "trabas" a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.
Este lunes, 20 de abril, las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comenzaban a atender a migrantes sobre la regularización. No se atiende sin cita previa y se han habilitado horarios específicos para no inteferir con el resto de trámites.
Sobre el hecho de que algunas voces estén denunciando que hay algunos ayuntamientos que están entorpeciendo el proceso o no lo están facilitando y si conoce algún caso concreto en Castilla-La Mancha, Sabrido ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que "oponerse" a la regularización "sería torpe".
"Estamos normalizando a la gente que ya vive con nosotros", ha defendido el delegado del Gobierno, quien ha insistido en que no hacerlo "sería un acto de injusticia social" y "sería no atender a las necesidades que tiene en este caso la sociedad española".
Dicho esto, ha querido subrayar que "los que lo entorpezcan por ideología, son torpes y además no estarán cumpliendo con la ley".
De otro lado, y después de que CCOO haya criticado la forma en que Correos ha implementando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, Sabrido ha apuntado que se está haciendo una valoración de cómo está funcionando en su conjunto las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería. "Haremos una valoración más apropiada cuando tengamos esta valoración".
"Si hay algún error, se estará detectando y lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial. Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio".