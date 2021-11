Sánchez aboga en Albacete por "repensar las ciudades" para "destronar" a ese "gran tirano" que es el vehículo privado

ALBACETE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este jueves desde la ciudad de Albacete que "necesitamos actuar en nuestras ciudades, repensarlas, con zonas de bajas emisiones y planificaciones urbanas sostenibles que hagan posible destronar a este gran tirano, que es el vehículo privado.

Durante su intervención en el Diálogo sobre el Futuro de la movilidad y el transporte, en el Teatro Circo, la ministra ha abogado por reducir las distancias entre los domicilios y los lugares de trabajo, los centros de ocio y los servicios básicos, porque ello --ha dicho-- "nos permitirá liberar el espacio público que ahora ocupa y dedicarlo a zonas peatonales y de esparcimiento".

"El urbanismo ecológico, la electrificación del parque automovilístico y el cambio modal hacia el ferrocarril en el transporte urbano y metropolitano marcará la movilidad futura de nuestras ciudades, que necesitarán además modificar la logística de reparto con vehículos respetuosos con el medio ambiente", ha apuntado.

Por lo tanto, ha continuado, el tren deberá protagonizar también la movilidad interurbana tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, con accesos ferroviarios a puertos y terminales que facilitan la intermodalidad.

El Ministerio está trabajando en todos estos frentes con instrumentos como la agenda urbana española y la estrategia nacional de movilidad, que culminará próximamente en la ley de movilidad sostenible, ha explicado la ministra.

En este contexto, Raquel Sánchez ha advertido de que "nos encontramos en medio de una emergencia climática", cuyas consecuencias pueden ser "devastadoras" para el bienestar de los ciudadanos y para el propio planeta.

"España es uno de los países de la Unión Europea para que los que se augura un mayor aumento de la temperatura", por lo que hay que ser conscientes de la urgencia de actuar a todos los niveles.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Comisaría de Transporte de la Comisión Europea, Walter Goetz, ha explicado la importancia de garantizar el derecho al transporte y la movilidad, consiguiendo una movilidad sostenible, inteligente y social.

"Tenemos que conseguir una movilidad limpia, eficiente y asequible, no podemos hacer que la movilidad sea cara, no la podemos reducir ni limitar su frecuencia. La movilidad es esencial en Europa porque, sin intercambio de mercancías y personas, no habría Unión Europea".

Una movilidad para la que ha puesto de ejemplo el ferrocarril, modelo de transporte en el que España es referente a nivel europeo. "El sistema de alta velocidad de España es muy eficiente, en apenas una hora llegamos en AVE de Madrid a Albacete, podéis pensar que es algo normal, pero hay muchos estados miembro de la UE que no lo tienen, ya habéis llegado a lo que otros esperan alcanzar".

Las conclusiones alcanzadas tras los diálogos serán publicadas en la primavera del próximo año y utilizadas como guía para elaborar las nuevas políticas en esta materia.