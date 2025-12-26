El SCIS invertirá 875.000 euros para remodelar las instalaciones del parque de bomberos de Puertollano en 2026

Visita del presidente del Consorcio SCIS, Julián Triguero, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, al parque de bomberos de la ciudad. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

El Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (SCIS) invertirá en 2026 un total de 875.000 euros para remodelar las instalaciones del parque de bomberos de Puertollano, que mejorará sus infraestructuras y capacidad de eficiencia energética con nuevos aislamientos, paneles solares e iluminación LED, entre otras actuaciones.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Consorcio, Julián Triguero, en rueda de prensa ofrecida junto al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; el teniente de alcalde, José Antonio Barba; el gerente del Consorcio, Honorato del Hierro; y el jefe del parque de Puertollano, José Luis Culebras.

Julián Triguero ha ensalzado el trabajo y profesionalidad de los efectivos del parque de Puertollano, "que supone un pilar fundamental para la atención de 19 municipios de la comarca".

Triguero ha reafirmado el compromiso del consorcio con este parque, el que tiene el mayor número de efectivos de la provincia tras la incorporación de 20 efectivos nuevos correspondientes a la oferta de empleo público de 2022, de ellos siete fijos y 13 pertenecientes a la bolsa de empleo. De estos 29 efectivos, siempre están operativos cinco por turno más un mando, ha puntualizado.

En este contexto, Triguero ha avanzado que el Consorcio ha aprobado las bases para la dotación de 36 nuevas plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023 y ya se ha hecho pública la oferta de 2025.

Además de las inversiones previstas para 2026, el presidente ha recordado la inversión en equipamiento en Puertollano, como la nueva bancada para emplazar el compresor de llenado de los equipos de ventilación autónomos, en el que se ha invertido 17.000 euros.

INTENSA ACTIVIDAD

También ha recordado la "intensa actividad" de este parque de bomberos, que ha sumado 1.431 intervenciones en 2025, incluidas la atención a 670 incendios, 512 intervenciones técnicas, 14 por materias peligrosas, 99 por derrumbamientos y caída de arbolado o 32 labores de salvamento, al tiempo que ha recordado el papel fundamental que juega en el Plan de Emergencia Exterior del complejo petroquímico de Puertollano, toda vez que forma parte del puesto de mando avanzado del simulacro anual.

En los mismos términos se ha pronunciado el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha agradecido el esfuerzo y las inversiones del Consorcio en el parque, tras lo cual ha avanzado que contará con un nuevo vehículo de rescate a lo largo de 2026, que aún debe ser licitado.

A su juicio, todas estas inversiones mejorarán la eficacia de los servicios de salvamento, y la seguridad y comodidad de los bomberos, a quienes ha agradecido su esfuerzo y compromiso.