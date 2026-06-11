La secretaria de Estado de Agricultura asegura que "la España rural de 2026 se parece más a un robot que a un tópico"

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en el Demoday del programa AgroBank Tech Digital Innovation (ATDI), celebrado en Tarazona de la Mancha (Albacete). - SUBDELEGACIÓN

ALBACETE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha asegurado que "la España rural de 2026 se parece más a un robot que a un tópico", en referencia a las nuevas tecnologías que ya utilizan agricultores y ganaderos para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de sus explotaciones.

Desde el Demoday del programa AgroBank Tech Digital Innovation (ATDI), celebrado en Tarazona de la Mancha (Albacete), García Bernal ha señalado que "la marca España también se construye desde la innovación agroalimentaria" y ha destacado que la innovación forma parte de la historia del sector agroalimentario español, por lo que la imagen tradicional del campo ya no responde a la realidad actual.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, la secretaria de Estado ha subrayado que el principal reto no es generar innovación, sino conseguir que llegue a tiempo a quienes la necesitan. "La innovación no transforma nada si se queda en una presentación o en un laboratorio, tener que llegar al terreno y resolver problemas reales", ha afirmado.

LA INNOVACIÓN, UN PILAR FUNDAMENTAL DEL MINISTERIO

García Bernal ha recordado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa actualmente más de 200 iniciativas de innovación digital en el sector agroalimentario y que cerca de 6.800 proyectos han recibido financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, ha destacado el apoyo a los grupos operativos de innovación como herramienta para trasladar conocimiento y nuevas tecnologías a agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias.

La número 'dos' del Ministerio también ha indicado que la digitalización debe convertirse en una herramienta de igualdad. "Una tecnología que solo llega a quienes ya tienen recursos para incorporarla no transforma un sector, simplemente selecciona quién puede avanzar más deprisa", ha señalado.

Durante la jornada se han presentado las soluciones desarrolladas por las 15 empresas seleccionadas en la cuarta edición del programa AgroBank Tech Digital Innovation, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y AgroBank.

El programa ha recibido 196 candidaturas procedentes de toda España y cuenta con la participación de personal técnico del ministerio en el proceso de evaluación de los proyectos.

García Bernal ha destacado la colaboración entre el ministerio y AgroBank para favorecer la innovación y el emprendimiento en el medio rural, una alianza que incluye también iniciativas como el programa Crecemos Juntas, dirigido a impulsar el emprendimiento femenino rural y visibilizar el liderazgo de las mujeres en el sector agroalimentario.

La secretaria de Estado ha concluido que el futuro del sector pasa por combinar innovación, conocimiento y transferencia tecnológica para que las nuevas herramientas lleguen también a las explotaciones familiares y a las cooperativas.

"La España que viene también se construye desde el campo. Una España que innova, que aplica tecnología y que compite desde el conocimientos sin renunciar a sus raíces".