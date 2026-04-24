Seseña guarda con "profundo dolor" un minuto de silencio por la muerte de una vecina a causa de la violencia machista

Minuto de silencio en Seseña por la muerte de una vecina a causa de la violencia machista. - EUROPA PRESS

Gobierno C-LM pondrá a disposición del hijo de la víctima "todos los recursos" y se personará como acusación popular en este caso

SESEÑA (TOLEDO), 24 (EUROPA PRESS)

Vecinos de Seseña e instituciones de la localidad, la provincia y la Comunidad Autónoma se han sumado este viernes a las 13.00 horas, con "profundo dolor", al minuto de silencio convocado en memoria de una vecina de la localidad, Alejandra Maryvin, fallecida a causa de la violencia machista, presuntamente por su expareja, que posteriormente se quitó la vida.

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, en declaraciones a los medios previas al minuto de silencio, ha admitido que están siendo unos días y unas horas "muy duras" para el municipio. "Estamos consternados, tanto los vecinos, yo como alcalde, por supuesto, y toda la institución".

Ha confirmado que desde que recibieron las primeras informaciones sobre estos hechos "todo fue empeorando" hasta confirmarse de qué se trataba. "No nos podemos acostumbrar a esto", estos hechos, ha insistido, "siempre duelen, siempre son condenables" y cuando ocurre en tu municipio, ha admitido, "es doblemente doloroso".

El primer edil ha recordado que la investigación "sigue abierta" por parte de la Guardia Civil y que él no ha tenido acceso "a ningún tipo de informe o auto oficial", por lo que la información de la que disponen a nivel municipal no está confirmada formalmente.

En este sentido, ha admitido que no es extraño que, en un municipio como Seseña, no se conociera a las víctimas, porque es una localidad que "crece rápidamente" y por temas laborales puede haber gente que lleve poco tiempo en la ciudad. En cambio, ha dicho no tener constancia de que la víctima hubiera acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento ni tampoco de si tenía más hijos.

El primer edil de Seseña ha mostrado su solidaridad con el hijo de la víctima, que sigue hospitalizado, y con todos los familiares y amigos, y ha condenado este presunto caso de violencia machista como institución, manifestando su máxima solidaridad con las víctimas, con las que comparte su "profundo dolor".

"TERRORISMO MACHISTA"

También en declaraciones a los medios desde Seseña, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha lamentado profundamente el presunto asesinato de Alejandra Maryvin a manos de su expareja y que su vida se haya "roto por completo", trasladando su cariño y abrazo más sincero a su familia, especialmente hacia su hijo hospitalizado.

Simón ha subrayado que el hecho de que sigan siendo asesinadas las mujeres es "una de las principales injusticias sociales que vivimos", algo que ha calificado como "terrorismo machista", ya que "están asesinando a mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad, a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones "para que nos conjuremos para acabar con la desigualdad que sufrimos en nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres", cuya expresión "más dramática", ha dicho, es la violencia y, en este caso, los asesinatos.

Simón ha tenido palabras de recuerdo también para todas las mujeres que sufren a día de hoy la violencia en sus hogares, a las que se han atrevido a poner una denuncia y a las que todavía no han sido capaces de pedir ayuda para decirles que "aquí estamos como sociedad para respaldarlas, para cuidarlas y para apoyarlas".

Igualmente, les ha recordado que hay recursos que sirven, ayudan y que están "salvando la vida de miles de mujeres", y que si piden ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del sistema VioGén "será más fácil que las podamos ayudar" y que "no hace falta poner una denuncia para poder pedir ayuda". "Hay muchas alternativas para que las mujeres puedan romper esos lazos que tienen con sus agresores", ha comentado.

Sara Simón ha vuelto a arremeter contra los "discursos negacionistas de la violencia machista", convencida de que "no se les puede amparar y que no debemos permitir que estos partidos políticos que promulgan estas ideas estén en los gobiernos", invitando a "romper aquellos acuerdos donde se estén dando, en aquellos ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas" porque "no nos podemos permitir tener a partidos de la extrema derecha en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos".

"Desde luego que hoy vemos también con preocupación cómo se están firmando nuevos acuerdos que son preocupantes y que desde luego no llevan a que tengamos una sociedad donde todos y todas podamos convivir en igualdad y podamos convivir también basándonos en relaciones desde el respeto. Así que todavía estamos a tiempo, todavía podemos hacerlo", ha subrayado.

La consejera, a falta de información oficial, sí ha confirmado que la víctima se encontraba en el sistema VioGén "con un riesgo bajo"; ha asegurado que el Gobierno regional pondrá a disposición del hijo de la víctima "todos los recursos" a su alcance y ha adelantado que el Ejecutivo se personará como acusación popular en este caso si se declarase como violencia machista, algo que ya ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno de Violencia de Género.

CONDOLENCIAS

La muerte de esta vecina de Seseña ha generado muestras de rechazo por parte de distintos estamentos de la región, como la Diputación de Toledo, que ha trasladado "su más firme condena" ante "este trágico suceso, ocurrido en el ámbito de la violencia contra las mujeres".

La presidenta de la Institución provincial, Concepción Cedillo, ha expresado su profunda consternación y rechazo, subrayando la necesidad de redoblar todos los esfuerzos institucionales y sociales para erradicar esta lacra, y ha trasladado su más sentido pésame y condolencias a los familiares y amigos de la víctima, acompañándoles en estos momentos de dolor.

Desde el ámbito sindical, UGT Castilla-La Mancha ha condenado este asesinato y ha pedido redoblar los esfuerzos para que ninguna mujer sea asesinada por su pareja, como ha manifestado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. "Debemos plantearnos muy seriamente qué es lo que está fallando".

En el mismo sentido, la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García, ha indicado que "solo desde el compromiso colectivo podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, erradicando la lacra que supone esta violencia en sus múltiples expresiones y que nos muestra su peor cara con los crímenes machistas".

La Plataforma 8M Toledo ha mostrado igualmente su repulsa por este crimen machista y ha enviado su "más sentido pésame y apoyo a todos sus familiares y amigos en momentos tan duros y dolorosos".

No obstante, han recordado que cuando el presunto agresor tiene antecedentes por violencia machista "debería revisarse con mayor rigor los niveles asignados a las víctimas" en el sistema VioGén, precisando que el presunto agresor "fue arrestado por quebrantar una orden de alejamiento, hace trece días, y quizás debieron tener en cuenta estas señales a la hora de valorar su situación".

Desde los partidos políticos han condenado igualmente este asesinato machista. La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha trasladado "el más sentido pésame a la familia de la víctima", mientras que la diputada del PSOE en las Cortes, Paloma Jiménez, ha pedido que "no se cuestione ni se niegue" la violencia machista y ha demandado "unanimidad, contundencia y rechazo" a todos los partidos, y una "condena rotunda" a los asesinatos de mujeres, por el simple hecho de serlo.

En el inicio del pleno del Ayuntamiento de Toledo todos los grupos --según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa-- han mostrado su rechazo ante este presunto crimen machista.