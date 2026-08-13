Sigue la búsqueda de la mujer desaparecida desde el martes en la localidad conquense de Palomares del Campo

Margarita, mujer desaparecida desde el martes en la localidad conquense de Palomares del Campo. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de Margarita, una mujer de unos 64 años que se halla en paradero desconocido desde las seis de la tarde del pasado 11 de agosto prosigue. La última vez fue vista en Palomares del Campo.

El alcalde de la localidad, Luis Miguel Acosta, informa de que durante esta jornada se han centrado los trabajos en la zona que va desde el núcleo urbano de Palomares del Campo hasta la finca los Llanos, un camino con tramos de monte y terreno llano, pero no especialmente llano.

En la búsqueda, además de los propios vecinos de la zona y efectivos de Protección Civil, está participando la Guardia Civil con medios humanos, perros, helicópteros y drones.

En el momento de la desaparición, Margarita, vecina de Valencia pero con vínculos familiares en Palomares del Campo, vestía camiseta morada y leggins y zapatillas negras. Cualquier información se ruega contactar con el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.