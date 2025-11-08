Sigüenza acogerá la entrega de los premios a proyectos de impacto en el medio rural durante el II Summit Vivaces

GUADALAJARA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parador de Sigüenza (Guadalajara) acoge el viernes 14 de noviembre, dentro de la celebración de la segunda edición de Summit Vivaces, la entrega de los premios del III Concurso de proyectos con impacto social y ambiental organizado por Vivaces e IVS, y con el apoyo de Secot.

Los cinco proyectos ganadores de esta tercera edición de los premios son Poultree, una empresa familiar ubicada en Villanueva de la Vera (Cáceres); la iniciativa Spordeporte Rural, de Segovia; Turicleta, una iniciativa ubicada en Las Casas (Ciudad Real); Ewiki Rural, una propuesta que se desarrolla en varias localidades de la provincia de Valladolid y PAS Rural Coliving, un proyecto ubicado en los Valles Pasiegos (Cantabria).

El Summit de Vivaces 2025 tiene como objetivo destacar los aspectos positivos que ofrece la vida en el medio rural y poner de manifiesto un cierto cambo de tendencia en cuanto al problema de despoblación, ha informado la organización en un comunicado.

Será presentado por el periodista segoviano Pablo Maderuelo, director del Comité Ejecutivo de Vivaces y experto en desarrollo rural y contará con la presencia de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino; la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio, Ana de los Ángeles Marín; el director general de Desarrollo Rural de la Junta, José Juan Fernández; el presidente de Recamder, Jesús Ortega, y el presidente de Vivaces, Álvaro Sanz.

En el transcurso de la jornada se analizará el posible cambio de tendencia en cuanto a la despoblación en el medio rural a través de un diálogo con el investigador Miguel García Leonardo, una entrevista al profesor José Manuel Gómez Jiménez de la Universidad Politécnica de Madrid y un encuentro online con los alcaldes de tres municipios rurales que han revertido la tendencia y están creciendo en población.

Se trata del de Parades de Nava (Palencia), Luis Antonio Calderón Nájera, el de Valderrobres (Teruel), Carlos Luis Boné Amela y el de San Xoán de Río (Ourense), Xosé Miguel Pérez Blecua. El evento contará con la actuación del cuarteto femenino de cuerda, Kombu Cuerda.