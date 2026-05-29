El silo de Almagro reabre ofreciendo una experiencia inmersiva centrada en el planeta Marte

El Silo de Almagro. - SUBDELEGACIÓN

CIUDAD REAL 29 May. (EUROPA PRESS) -

Almagro cuenta desde este viernes con un nuevo espacio expositivo ubicado en el antiguo Silo, una actuación integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Geoparque Volcanes de Calatrava y que convierte este emblemático edificio en un centro de divulgación científica, turística y educativa.

Este espacio, completamente remodelado, ofrece al visitante una experiencia inmersiva centrada en el planeta Marte mediante diversos ojos de buey que permiten contemplar recreaciones del aspecto del planeta rojo y profundizar en su relación con el Campo de Calatrava como análogo terrestre. El recorrido divulgativo acerca al público al relieve volcánico de la comarca, a los depósitos volcánicos hidromagmáticos y a elementos como las bombas y cenizas volcánicas.

Asimismo, la instalación incluye contenidos sobre el Monte Olimpo de Marte, el volcán más grande conocido del sistema solar, con una altura que triplica la del Everest, y pone en valor la conexión entre Santiago Ramón y Cajal y el Campo de Calatrava a través de los minerales, especialmente la magnetita, presente tanto en este entorno geológico como en el cerebro humano.

La actuación inaugurada este viernes ha supuesto una inversión de 350.000 euros y forma parte de los 4,2 millones de euros movilizados a través del Plan de Sostenibilidad Turística del Geoparque Volcanes de Calatrava.

En la inauguración ha participado el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, la delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, así como la concejala de Cultura y Turismo de la localidad encajera, Marián Ureña.

Durante su intervención, Broceño ha puesto en valor la singularidad de una iniciativa que conecta el patrimonio industrial de Almagro con los recursos geológicos y volcánicos del Campo de Calatrava, integrando además contenidos relacionados con la exploración espacial y la figura de Santiago Ramón y Cajal.

En este sentido, ha destacado la capacidad del proyecto para acercar la ciencia a la ciudadanía y para convertir el conocimiento en una herramienta de desarrollo local, aprovechando el reconocimiento internacional del Geoparque Volcanes de Calatrava como Geoparque Mundial de la Unesco.

"Este espacio nos invita a mirar nuestro territorio de una manera diferente, a descubrir el enorme valor científico y patrimonial que tenemos y a proyectarlo hacia el exterior como un elemento de atracción turística y educativa", ha afirmado.

EL GEOPARQUE DE VOLCANES UN RECURSO TURÍSTICO DE REFERENCIA

La delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández ha felicitado al Ayuntamiento de Almagro "como principal destinatario de esta inversión" y ha reconocido igualmente el trabajo de "todos los actores que desde lo institucional y desde lo científico soñaron que un espacio así era posible". En este sentido, ha valorado especialmente la apuesta realizada para convertir el Geoparque Volcanes de Calatrava en un recurso turístico de referencia mediante proyectos innovadores y sostenibles.

La delegada ha explicado que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino busca "interconectar una riqueza geológica que tenemos desde hace millones de años y que era una gran desconocida para buena parte de la población", asegurando que iniciativas como la desarrollada en Almagro contribuirán a hacer "mucho más atractivo un territorio que ya de por sí lo es".

Precisamente, Fernández, tras destacar los buenos datos turísticos de la provincia, ha puesto el foco en Almagro como gran motor turístico de la provincia.

"Una de cada cuatro personas que visitan Ciudad Real lo hacen atraídas por la fuerza magnética de Almagro", ha afirmado, resaltando el valor de su patrimonio cultural, artístico y monumental", ha destacado.

Mientras, el presidente de la Diputación ha ensalzado el carácter pedagógico, turístico y cultural de las nuevas instalaciones inauguradas en el silo, un espacio concebido para acercar a vecinos y visitantes la riqueza geológica del Campo de Calatrava y su influencia sobre el territorio, la agricultura y los productos agroalimentarios de calidad.

En este contexto, Valverde ha recordado que denominaciones como el aceite y el vino Campo de Calatrava están directamente ligadas a las singularidades geológicas y volcánicas del territorio, reforzando así una identidad diferenciada y reconocible

El presidente de la Diputación ha apelado a que la colaboración entre administraciones, entidades y profesionales ha sido clave para hacer realidad un proyecto que hoy engloba a 40 municipios de la provincia bajo el paraguas del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real, por ello, "es emocionante ver cómo aquello que nació como una ilusión se ha convertido en proyectos concretos y visitables que ya forman parte de la identidad de nuestra provincia".

Valverde ha felicitado especialmente al Ayuntamiento de Almagro por su implicación y continuidad en el proyecto, destacando el papel de la localidad como "puerta de entrada" a la provincia de Ciudad Real y como núcleo tractor de visitantes hacia el conjunto del territorio.

"Almagro es historia, patrimonio y teatro, pero ahora también se convierte en un referente vinculado a la divulgación científica y al pasado volcánico de nuestra tierra, estableciendo incluso esa sorprendente analogía entre la Tierra y Marte", ha dicho.

TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DIVULGATIVO

La concejala de Cultura y Turismo de la localidad encajera, Marián Ureña, en representación de la Corporación municipal y de su alcalde, ha puesto en valor la recuperación del antiguo silo, un edificio que, tras perder su función original, permaneció durante años deteriorándose hasta que surgió la voluntad municipal de darle una nueva vida.

En un discurso cargado de referencias simbólicas y científicas, ha relacionado el color rojo de Marte con la identidad del Campo de Calatrava y con el propio patrimonio histórico y cultural de Almagro, reivindicando la importancia de la ciencia para comprender el pasado y proteger el futuro del planeta.

Asimismo, ha defendido que el nuevo espacio contribuirá a impulsar un modelo de turismo inteligente, sostenible y divulgativo, capaz de despertar la curiosidad científica entre visitantes y escolares.

Ureña ha expresado su deseo de que esta nueva "sala de Marte" alcance una gran proyección como el Corral de Comedias, que hoy cumple 72 años de su redescubrimiento, y contribuya, tanto a atraer visitantes, como a reforzar el conocimiento y orgullo del propio territorio entre sus habitantes.

Por último, el presidente de 'Quixote Innovation', Joaquín González, ha asegurado que el proyecto nace "de un sueño" construido durante más de una década a partir de las visitas de científicos internacionales al territorio volcánico del Campo de Calatrava.

González ha explicado que fue el investigador Jesús Martínez Frías quien impulsó la idea de considerar este paisaje como un auténtico "análogo terrestre de Marte", abriendo así una oportunidad única para situar a Ciudad Real en el mapa internacional de la ciencia, la investigación y el turismo científico.

Asimismo, ha destacado que la iniciativa trasciende el ámbito puramente científico, al integrar cultura, divulgación, turismo y desarrollo económico bajo un mismo proyecto de territorio.

"Lo que hoy vemos aquí ya no es un sueño, tiene paredes, contenido y presencia", ha señalado, definiendo el silo de Almagro como "una ventana abierta hacia Marte desde el corazón del Campo de Calatrava".