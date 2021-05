Sindicatos cifran en el 87% la huelga de Geacam en Cuenca y un 80% en Toledo y la empresa en el 16% y el 29%

CUENCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han cifrado en un 87 por ciento el seguimiento de huelga en los retenes que están en el operativo de incendios de Geacam en la provincia conquense y en un 80 por ciento en la de Toledo, tal y como han asegurado durante una manifestación convocada este viernes en Cuenca. Por su parte, la empresa ha reducido hasta el 16 por ciento el número de empleados que están secundando el paro.

Pedro José Lucas, secretario general del sector industria en CCOO Cuenca, ha incidido en que "no cabe en la cabeza de nadie" tener "el convenio parado desde hace años" y ha asegurado que "no puede ser" que cada año "se vayan reduciendo los días de extinción" ya que los trabajadores "no aguantan ni un minuto más".

Por su parte, José Azcoitia, secretario de Autonómica, Local y Servicios a la Ciudadanía de UGT en Cuenca, ha destacado el "malestar continuo" del sindicado por la situación. "Desde 8 años estamos con el convenio colectivo caducado", ha criticado, un escenario "insostenible" a su juicio.

"Creemos que es importante acabar con las tasas de interinidad y profesionalizar el sector, y por eso pedimos que se cree una agencia pública. Nos han vendido la moto de que se iba a profesionalizar el sector y no está siendo así", ha incidido Azcoitia.

De su lado, la responsable de UGT en Geacam Cuenca, Isabel Checa, ha manifestado que cree que "se necesita que se zanje de una vez por toda esta situación de interinidad, que algunos están desde 2015 cruzándose la región para un contrato de cuatro meses al año", ha denunciado.

"Lo que menos necesitamos son las palabras de agradecimientos de la Junta, porque lo que necesitamos es estabilidad laboral y ser el dispositivo de profesionales que hemos demostrado ser, pero que no será posible con la situación laboral actual", ha expresado Checa.

Por último, Javier Pardo, su homólogo en CCOO, ha asegurado que las explicaciones del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, "son mentira", porque ha dicho que "no se van a destinar 90 millones de euros para extinción de incendios, sino 30 millones, por lo que nos están haciendo recortes y bajando a 90 días de los 122 días que pedimos".

"Este Gobierno socialista nos está intentado robar y no lo vamos a permitir, nos quieren volver a hacer volver al año 2015", ha denunciado.

En torno a 150 trabajadores de la empresa pública Geacam se han concentrado este viernes a las puertas de su sede en Cuenca, en donde han lanzado petardos, bengalas de humo e incluso han quemado un uniforme en un descampado contiguo, lanzando gritos como "Escudero, usurero" o "si esto no se apaña, caña, caña y caña".

GEACAM REITERA SU POSICIÓN NEGOCIADORA

Por su parte, la empresa Geacam ha afirmado que la huelga ha sido seguida por el 16 por ciento de plantilla sobre un total de 361 personas llamadas a secundarla. En lo que respecta al dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, el seguimiento ha sido del 21 por ciento por parte de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a este dispositivo, mientras que en el caso del personal de oficinas y asistencias técnicas, el seguimiento ha sido por parte del 1 por ciento del personal, según ha informado la empresa en nota de prensa.

Mientras, la huelga en Geacam en la provincia de Toledo ha sido seguida por el 29 por ciento de plantilla sobre un total de 388 personas llamadas a secundar la huelga. En lo que respecta al dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, el seguimiento ha sido del 34 por ciento y en el personal de oficinas y asistencias técnicas lo han cifrado en un 24 por ciento.

Desde Geacam han lamentado que "por segundo jueves consecutivo la parte social haya decidido no sentarse ni asistir a la convocatoria de la Mesa de Negociación para la constitución de un nuevo convenio colectivo, el marco donde deben estudiarse las propuestas que aporten una resolución positiva tanto para la entidad como para su plantilla".

La empresa ha reiterado su posición negociadora de cara a alcanzar un acuerdo entre todas las partes y solventar el conflicto abierto. Reflejo de este "firme compromiso" son los "esfuerzos" realizados con el fin de llegar a un acuerdo con la parte social durante las últimas semanas, "con propuestas concretas que mejoran de forma sustancial las condiciones laborales de los trabajadores".

"Volvemos a insistir en que retomen el diálogo en la mesa de negociación pues el objetivo común de todos es darle estabilidad a la empresa mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Ayer mismo, desde la Gerencia se volvió a insistir a los portavoces y les reiteramos nuestro llamamiento a la calma y al diálogo constructivo", han apuntado desde Geacam.

La empresa ha sostenido que después de la legislatura de 2011 a 2015, "donde se quiso acabar con Geacam realizando despidos masivos de hasta 5 EREs", la apuesta del Gobierno regional "ha conseguido que sea una empresa que cuenta con una calidad laboral muy destacable en su sector, donde cerca del 90 por ciento de la plantilla es estable, fija y trabaja los 12 meses del año".

"Y en este sentido, seguimos haciendo un esfuerzo ingente para consolidar la empresa, dando estabilidad y futuro. Por ello, el Gobierno regional decidió encargar a la empresa pública y su plantilla que realizara tareas de apoyo durante la pandemia por COVID-19 y durante la emergencia de la borrasca 'Filomena'. Por tanto, no son ciertos los recortes porque ha habido más inversión en medios técnicos y humanos", han defendido.

Geacam ha querido reafirmar su "compromiso" para seguir prestando sus servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha trasladando a los trabajadores y un "mensaje de tranquilidad", especialmente en la próxima campaña de incendios, ya que cuenta con una plantilla "con experiencia y comprometida con los desafíos que puedan presentarse en nuestra región y que requieran de nuestra actuación".