Sindicatos marcharán en Toledo el próximo lunes para pedir el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria

Sindicatos sanitarios a las puertas del Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los sindicatos sanitarios que forman parte de la Mesa Sectorial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) marcharán de manera reivindicativa el próximo lunes, 2 de marzo, a las puertas del Hospital Universitario de Toledo en un recorrido hasta la sede del Servicio de Salud para reclamar el reconocimiento de la carrera profesional.

Satse, Usicam, UGT, CCOO, SAE, CSIF y USAE protagonizarán esta acción reivindicativa el próximo lunes a las 11.00 horas, bajo el lema '¡Carrera Profesional ya! Castilla-La Mancha es la única comunidad que no tiene abierto el proceso de reconocimiento de la carrera'.

Así lo han avanzado los representantes de los mismos en declaraciones a los medios este jueves en Toledo en una concentración frente a este centro hospitalario.

La secretaria genera de Sanidad en CCOO, Pilar Ramos, ha señalado que la carrera profesional "es un complemento que tienen todos los trabajadores de la sanidad pública, regulado por el estatuto marco, una retribución ligada al desarrollo profesional, a la formación, a la manera de progresar dentro de la institución".

Castilla-La Mancha "es la única comunidad que no la está abonando", según Ramos, por lo que muchos profesionales se quieren ir a otras regiones donde sí la tienen reconocida. Esta ausencia de complemento afecta a unos 36.000 profesionales, desde facultativos, celadores, enfermeros o pinches de cocina, ha señalado la representante de CCOO.

Ramos ha reclamado saber "si van a tener algún tipo de respuesta por parte del Sescam", que de momento no tienen, por lo que las movilizaciones para reivindicar este derecho se seguirán realizando.

Esta líder sindical ha puesto como ejemplo que el reconocimiento de la carrera profesional para un trabajador de la sanidad en grado 1, que puede ser un licenciado, puede situarse en 311 euros mensuales, hasta un trabajador grado 4, con una diferencia de 1.246 euros mensuales.

Asimismo, una categoría de nivel más bajo se puede ir de los 80 euros mensuales hasta los 300 euros mensuales, dependiendo del grado. "Estamos hablando de mucho dinero que se deja de ingresar", ha remarcado.

A un año de que se celebren elecciones autonómicas, la representante de CCOO ha señalado que para la Administración regional podría representar un gran "logro" devolver este derecho, suspendido desde el año 2012.

"A nivel político evidentemente puede ser un logro para esta administración pero a nivel de personal es algo que llevamos reivindicando años y que vamos a seguir reivindicando. Y hombre, el año que viene son las elecciones y por supuesto vamos a seguir exigiéndolo a este gobierno y a los que vengan", ha remarcado.

De su lado, el secretario provincial de SAE, Sindicato de Técnicos de Enfermería, Rubén Privado, ha reclamado la carrera profesional como "un derecho laboral y una garantía de calidad asistencial". "Para los responsables políticos y para los directivos debería estar claro que la fecha de restablecimiento de la carrera profesional debería ser inminente", ha ahondado.

Mientras, el secretario provincial del sindicato médico CESM en Toledo, Carlos Vicario, ha reivindicado la transversalidad de este movimiento, que "afecta a todos" los trabajadores de la sanidad "por igual" y en el que están presentes "todos los colectivos y todos los sindicatos representantes de los trabajadores" en la región.

Preguntado por la razón por la que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha son los únicos que no tienen reconocido este derecho, no ha podido dar una respuesta a esta cuestión. "Como decía un viejo amigo, me alegra mucho que me haga esa pregunta. No tengo respuesta. Habría que dirigírsela a quienes han tomado la decisión de mantener la suspensión de la carrera profesional que lleva en vigor con una ley desde 2012".

Sobre si son los trabajadores de la sanidad castellanomanchega los peores pagados a nivel nacional, al no tener este complemento reconocido, ha señalado que desde luego son "los menos reconocidos profesionalmente" porque la carrera profesional lo que hace "es reconocer la progresión y la capacitación profesional a través de un reconocimiento de méritos y de experiencia laboral".

"Somos los únicos en toda España que no tenemos reconocido ese derecho en la actualidad y lo tenemos suspendido", ha incidido Vicario.