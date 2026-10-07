Sorprendido cuando circulaba en la A-43 con casi un kilo de hachís oculto en su vehículo

Droga incautada. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras localizar en el vehículo que conducía casi un kilogramo de hachís oculto en el maletero mientras circulaba por la autovía A-43, a su paso por el término municipal de Villarrobledo.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos preventivos que la Guardia Civil mantiene de forma permanente en la provincia para combatir el tráfico y distribución de sustancias estupefacientes, así como para reforzar la seguridad en las principales vías de comunicación, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar durante uno de estos controles operativos desplegados por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Albacete en la autovía A-43. Durante el servicio, los agentes detectaron un vehículo cuyo comportamiento levantó sospechas, por lo que procedieron a darle el alto e identificar a su único ocupante.

Posteriormente, los agentes realizaron inspeccionaron tanto el interior del turismo como los efectos personales que transportaba el conductor, contando para ello con el apoyo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

LA INTERVENCIÓN DECISIVA DE 'XANA'

Durante el registro resultó fundamental la participación de 'Xana', una perra de la raza pastor belga malinois especialmente adiestrada para la detección de drogas, que, durante la inspección del vehículo, realizó un marcaje en la zona del maletero, indicando la posible presencia de sustancias estupefacientes.

La posterior comprobación por parte de los agentes actuantes permitió localizar, ocultas entre el tapizado del maletero, cinco tabletas de hachís que arrojaron un peso total de 943 gramos. Consecuentemente, la actuación concluyó con la detención de conductor del vehículo interceptado y la incautación de la droga localizada.

Por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas, y de acuerdo a lo recogido en el artículo 368 del código penal, el detenido podría enfrentarse a penas que oscilarían entre los tres y los seis años de prisión.

CERCA DE 2.000 DOSIS RETIRADAS DEL MERCADO ILÍCITO

Con esta actuación la Guardia Civil ha evitado la comercialización en el mercado ilícito y el consumo por parte de ciudadanos de las en torno a 2.000 dosis de droga que hubiese supuesto el hachís incautado.

La aprehensión de la droga se enmarca dentro del Plan 'TELOS', de ámbito nacional, un plan que da respuesta a la lucha contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, origen en este caso de estupefaciente y cuyo destino final supuestamente era la costa levantina.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo, que ha entendido de las actuaciones.