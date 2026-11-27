Archivo - Cabinas Preparadas En Un Colegio Electoral - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha asegurado que está realizando "todas las gestiones oportunas" para disponer de las cabinas pedidas por el Ayuntamiento de Guadalajara para las 120 mesas electorales de la ciudad.

La Subdelegación contesta así, en una carta dirigida a la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, a otra misiva previamente enviada por la regidora en la que señalaba que únicamente se habían enviado 80 cabinas para las 120 mesas electorales y criticaba el estado de algunas de ellas, pidiendo 40 más.

La Subdelegación ha señalado que estas gestiones se están haciendo de cara a poder disponer del material solicitado por el Consistorio "en las próximas horas".

La carta está firmada por la subdelegada del Gobierno en la provincia guadalajareña, Susana Cabellos.