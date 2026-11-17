El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de C-LM, Juan Alfonso Ruiz Molina. - JCCM

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado que la subida salarial del 4,5% a los funcionarios para el año 2027 que aprobará este martes el Consejo de Ministros beneficiará a unas 120.000 familias de la región y ha asegurado que el proyecto presupuestario de la Comunidad Autónoma para el próximo año contemplaba dicha subida.

Ruiz Molina, a preguntas de los medios este martes en una rueda de prensa, ha incidido en que en el Ejecutivo autonómico tenían conocimiento de los acuerdos a los que había llegado el Gobierno central con los representantes de los trabajadores sobre estos incrementos presupuestarios.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que también hay que tener en cuenta un incremento extraordinario de las retribuciones de los funcionarios de un 0,5% por la diferencia de la inflación en este año 2026, por lo que la subida alcanzaría el 5%.

"Eso, lógicamente, lo teníamos previsto en el proyecto de presupuestos que está en tramitación en las Cortes regionales", ha asegurado.