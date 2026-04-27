Suspendido el juicio contra seis acusados por agresión sexual y prostitución a una menor en Ciudad Real

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra seis acusados por presuntos delitos de agresión sexual y prostitución de una menor de edad ha comenzado este lunes en la Audiencia de Ciudad Real, pero ha sido suspendido cuando la víctima se encontraba prestando declaración debido a la enfermedad de un familiar de una de las letradas presentes en la vista, lo que ha obligado a aplazar la sesión.

Por el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la reanudación de la vista, que estaba previsto que continuara este martes.

Se estaba celebrando a puerta cerrada y, tras acordarse su suspensión, los abogados de los acusados han rechazado realizar declaraciones a los medios de comunicación sobre la línea de defensa de sus clientes.

En el procedimiento están acusados J.J.P., J.G.C.M., V.M.G.V., C.O.G., P.O.F.M. y C.M.H.V., seis hombres de los que tres son de nacionalidad dominicana, dos colombiana y uno boliviana.

La Fiscalía solicita para ellos penas de hasta 15 años y 6 meses de prisión por delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y prostitución de menor, algunos de ellos de carácter continuado.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima, que tenía 14 años en el momento de los hechos, conoció en octubre de 2022 a uno de los acusados en Ciudad Real, iniciando una relación de amistad que derivó en contactos sexuales en distintas ocasiones.

El Ministerio fiscal sostiene que el principal procesado habría propuesto a la menor mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero o sustancias estupefacientes, accediendo en alguna ocasión, aunque en determinados encuentros no llegó a percibir la compensación prometida.

El escrito recoge además que otros acusados habrían participado en esos encuentros o los habrían facilitado, produciéndose relaciones sexuales con varios de ellos entre finales de 2022 y principios de 2023, en distintos puntos de Ciudad Real.

Según la acusación pública, uno de los procesados actuaba como intermediario, encargándose de concertar citas, fijar condiciones y organizar los encuentros, a cambio de dinero, drogas u otros bienes.