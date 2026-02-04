El Tajo registra avisos en 16 estaciones de medición en C-LM con Azután y El Vado en alerta por desembalses

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha actualizado la información relativa a los avisos hidrológicos declarados, indicando 16 avisos hidrológicos activados por caudales elevados, en las provincial de Guadalajara y Toledo.

Concretamente, la provincia de Guadalajara registra tres avisos naranja y otros cuatro amarillos, mientras que la provincia de Toledo cuenta con dos estaciones de aforo en alerta naranja y otras siete en alerta amarilla, según ha informado la Confederación en nota de prensa.

Además, ha informado de que sobre las 10.30 horas de este miércoles, la presa de Azután (Toledo), cuyo titular es la compañía Iberdrola, están desembalsando con aviso naranja, con 25 metros cúbicos por segundo, indicando una situación hidrológica que puede derivar en una situación potencialmente peligrosa para todas las actividades humanas que se realicen aguas debajo de la presa, en los cauces y en las márgenes.

Asimismo, la presa de El Vado (Guadalajara), cuyo titular es el Canal de Isabel II, se encuentra desembalsando con aviso amarillo, con 20 metros cúbicos por segundo.

La CHT ha recordado que en el apartado de umbrales de la web SAIH Tajo se puede consultar la información a tiempo real de los caudales en la sección de aforos en río https://saihtajo.chtajo.es/aforosenrio y la información relativa a los desembalses en la sección de embalses https://saihtajo.chtajo.es/embalses.

Los valores de los umbrales hidrológicos que se muestran tienen carácter provisional hasta que sean consensuados con Protección Civil y se apruebe el protocolo de avisos hidrológicos.

En cuanto a la emisión de situaciones/estados de emergencia, la administración competente es el servicio de Protección civil de cada una de las comunidades autónomas afectadas. La CHT ha destacado que cuando se declara un aviso por desembalses significativos se da conocimiento puntual y de forma inmediata a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y puedan tomar e informar sobre las medidas oportunas.

Se sigue pendiente de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de los posibles aumentos de caudales.

Por todo ello se recomienda seguir atentamente los avisos de la Aemet, las comunicaciones de las autoridades competentes en protección civil, los avisos hidrológicos emitidos en web SAIH Tajo y extremar precauciones en las zonas cercanas a los cauces.