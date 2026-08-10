Talavera inicia la modificación puntual del POM y propone la suspensión cautelar de licencias para plantas de biometano

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

Luz verde a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para 2026

TOLEDO, 10 Ago. (EUROP0A PRESS) -

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Talavera la Reina, en base a la resolución firmada el pasado viernes, 7 de agosto, ha acordado el inicio de la apertura de expediente de modificación puntual del POM, proponiendo al pleno la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra y actividad para la implantación de plantas de biometano en el término municipal, de conformidad con la legislación vigente.

Así lo ha avanzado el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, que ha explicado que el equipo de Gobierno, "sensibilizado con la preocupación que existe en una parte de la ciudadanía", ha acordado a través de la Concejalía de Urbanismo, una serie de medidas que dan continuidad a las ya anunciadas en los últimos días y que están vinculadas al vigente Plan de Ordenación Municipal (POM).

Según informa el Consistorio, el portavoz ha señalado que también se solicitará al Servicio de Medio Ambiente la emisión de un informe técnico, que sirva de soporte para la modificación del planeamiento municipal.

En caso de ser necesario, dicho estudio podrá ser elaborado por una consultoría o empresa especializada para analizar con detalle los distintos aspectos técnicos y ambientales que conlleva este tipo de instalaciones.

García-Barroso ha subrayado que estas actuaciones tienen un carácter cautelar y constituyen "un primer paso para valorar adecuadamente la conveniencia y la permanencia de este tipo de usos" dentro de la normativa urbanística municipal.

En este sentido, ha recordado que la posibilidad de implantar estas instalaciones en suelo rústico fue incorporada al POM por el anterior equipo de Gobierno, mediante una modificación aprobada en 2020, y ha indicado que el actual Gobierno municipal considera oportuno revisar ahora esa regulación para determinar si continúa siendo la más adecuada en nuestro término municipal de Talavera.

El portavoz ha reiterado que el equipo de Gobierno actuará con "responsabilidad2, dentro del marco legal y con el respaldo de los informes técnicos necesarios, antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre esta cuestión.

Asimismo, ha manifestado que, como en el resto de las decisiones adoptadas por el Gobierno municipal, "siempre prevalecerá el interés general de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés que, por legítimo que sea, pueda mermar las posibilidades de desarrollo y progreso de la ciudad".

MODIFICACIÓN DE LA RPT

De igual modo, la Junta de Gobierno de la presente semana ha dado luz verde a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2026, que responde al desarrollo del Plan de Ordenación de Recursos Humanos y permitirá reforzar aquellos servicios municipales con mayor carga de trabajo y necesidades organizativas.

En este sentido, ha explicado que se crean tres nuevas plazas en el área de Contratación y Estadística para reforzar la gestión del padrón municipal; una nueva plaza de arquitecto en Urbanismo; dos nuevas plazas en el Servicio de Presupuestación --un Técnico de Administración General, que asumirá la jefatura del servicio, y un administrativo de apoyo--.

También ha aprobado una nueva plaza de Policía Local, elevando el número de agentes base hasta los 104 efectivos; una plaza de conductor-maquinista para Medio Ambiente; una plaza de Técnico de Administración General para la jefatura de Recaudación en Gestión Tributaria; y dos plazas de auxiliar veterinaria destinadas a reforzar el Servicio de Sanidad.

El portavoz ha subrayado especialmente la mejora aprobada para la Policía Local, calificándola como una "reivindicación histórica" del colectivo.

La modificación supone la equiparación del complemento de destino con el existente en otras capitales de Castilla-La Mancha, elevando en dos niveles las categorías de policía, oficial y subinspector.

Asimismo, se ha aprobado la propuesta de adjudicación de las obras de recuperación de la muralla y la conexión de los tramos de El Salvador y El Charcón, una actuación incluida dentro del programa del 2 % Cultural y considerada estratégica para la recuperación del patrimonio histórico de Talavera con un presupuesto IVA incluido de 2.215.000 euros a la empresa Asfaltecno Obras y Servicios S.A.

Por otra parte, se ha aprobado la adjudicación del contrato para la gestión y organización de la Escuela Infantil Municipal 'Pequeños Exploradores', que comenzará su actividad el próximo mes de septiembre, con un importe IVA a parte de 129.699,14 euros a favor de la empresa Emocional Technologies 22 S.L.

También se ha autorizado la firma del convenio entre la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento para desarrollar el programa 'Explora Talavera sin Barreras', destinado a fomentar la igualdad de oportunidades y la sensibilización en materia de discapacidad. El programa cuenta con un presupuesto de 20.000 euros, financiado en un 70 % por la Diputación.

Por último, se ha aprobado el inicio del expediente para el nuevo contrato de suministro de combustible destinado a la flota municipal, maquinaria, edificios públicos y colegios por un importe IVA incluido de 2.576.061,21 euros.