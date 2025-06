The Gagarins enfilan una década de misión bordando el "auténtico surf soviético" y abren casting para sumar un theremín

The Gagarins enfilan su primera década de "auténtico surf soviético" aliados con la trompeta y haciendo hueco al ceremín - THE GAGARINS

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO), 1 (EUROPA PRESS)

Fue en 2016 cuando, en plena estepa manchega, prendió la mecha de The Gagarins, alineación de camaradas que vinieron a rescatar a través de su reverberación la música surf-rock de los años 60, pero no la de California, sino la creada en la verdadera cuna de este estilo: el Mar de Barents. Con esta premisa, se reunió un grupo de camaradas que hoy atisba su primera década de misión, tras haber evolucionado, dando cabida al viento metal en sus composiciones instrumentales, y con la ambición de abrir la nave para que entre, antes o después, un theremín.

Tras su primera entrega, Vostok 7 (2017, Cosmos Records), enseñaron al mundo versiones surfeables de clásicos folklóricos rusos y españoles. Rubén Campo (Batería), Alberto Fernández (Guitarra), Jaime Jimeno (Guitarra) y Alberto Hernández (bajo) fueron los encargados de abrir camino.

En noviembre de 2018, ya con la trompeta de María José Avilés incorporada, el sello especializado en música surf, Ola Records, además de Delia Records y Snap Records, formaron parte de la aventura para su segundo disco: 'Por un puñado de rublos'.

Avanzaba la misión y, tras la salida de Alberto Fernández, Miguel Ángel Bastante fue admitido como nuevo cadete espacial, preludio de 'Kryptokosmos', su tercer disco. Ahora, la banda atiende a Europa Press desde las lagunas de Villafranca de los Caballeros para dar pistas sobre lo que será su próxima entrega, ya en cocina.

A LA BÚSQUEDA DE UN THEREMÍN

El Camarada Mijaíl, (Miguel Ángel Bastante), asegura que La Mancha impregna a la formación musical, de la que han cogido "paisajes de planetas abandonados y silencios espaciales", un concepto de "sencillez" que se transmite también en la música.

Es él quien, analizando la trayectoria del grupo, abre la puerta a dar cabida a algún artista del theremín, desvelando que incluso ya hay conversaciones para ello.

Es el Camarada Ulianov (Alberto Hernández) quien reivindica los verdaderos orígenes de la música surf, y es que "nació en el Mar de Barents", más difícil de surfear, donde "se juntaban surferos soviéticos" y componían melodías con reverberación y púa a toda velocidad.

"Llegan los americanos, toman esta música como referencia cultural", rememora, apuntando que fue en los 60 cuando la moda pop del momento arrastró a la música de la antigua URSS.

Habla también de lo que aporta La Mancha a la idiosincrasia del grupo, "tierra árida y paisaje lunar", un espíritu al que él mismo incorporó su bajo a mitad de camino del primer disco.

Aunque aún no había viento metal en la primera entrega, la aportación de trompeta y teclados de María José enriqueció el producto final, tal y como recuerda Ulianov, que desvela que de cara al próximo disco ya hay seis temas compuestos.

DE UN CONCURSO A LA SOYUZ

Camarada Vladimir (Jaime Jimeno) rememora los inicios de la banda, ahora que ya se aproxima el décimo aniversario del primer concierto de The Gagarins, bolo que cogió forma para presentarse a un concurso por diversión. Tras esta primera misión, "es para estar orgullosos de que una banda autogestionada haya sido sostenible hasta este momento".

"La oferta de bandas es muy amplia. La democratización de la edición musical permite que surjan cientos de bandas y no hay hueco para todos", lamenta.

Ahora que el rock "compite con otras músicas más populares", los medios terminan por "decantarse por otro contenido", en un contexto en el que se echa de menos la apuesta musical, ya que ni siquiera quedan "programas de 'playback'.

La clave de The Gagarins "fue la idea de un par de camaradas de llevar este proyecto adelante" con la gente que se ha ido incorporando.

Desvela aquí que la cumbia incluso, y también el tango, son de inspiración soviética. Una Unión que "estuvo aislada del mundo y por el mundo", lo que ha provocado que su cultura "no haya trascendido". "Para llegar a descubrir sus aportes culturales hay que investigar mucho".

Aunque no hay nada cerrado en cuanto a conciertos, ahora se trabaja en "hacer el mejor disco posible" y poder recorrer en la nave Soyuz "toda la península".

"UNA FORMA DE DESCONECTAR DEL MUNDO"

Camarada Valentina (María José Avilés) tiene su particular definición de The Gagarins. El concepto es "una forma de desconectar del mundo, una clase de historia, de música, es disfrutar de otro estilo de música al que la gente no está acostumbrada".

En un tablero en el que el consumo de música no da espacio a la música instrumental, ve que su disciplina podría ser "compatible" con el ecosistema de "autotune y canciones repetitivas".

Su trompeta y teclados entraron al proyecto tras verlos en escena, cuando uno de los camaradas le propuso prestar su viento metal. "Nunca me había metido en este camino del surf soviético, y al final me quedé. Ese fue el inicio, y aquí seguimos".

Tras un primer disco "más espacial", el segundo se fue al "western de banda sonora", un cambio "notorio" pero "sin perder la esencia del surf espacial". Coincide, además, en que faltaría el theremín, "que va a ser lo que va a suponer el despunte hacia la fama" de la banda.

"MUCHO ROCE, MUCHA CAMARADERÍA"

Camarada Dimitri (Rubén Campo), fue el último en incorporarse, y relata cómo es el día a día del trabajo en equipo. Y es que en el trabajo de puertas para adentro de la banda, ahora que está "encerrada" en pleno proceso de grabación, ocurre como en cualquier cápsula espacial, "mucho roce pero camaradería y compañerismo, que es lo que tira de la nave".

El disco y el directo son "cosas complementarias pero diferentes", si bien solo aportan en la grabación lo que saben que podrán defender en directo, "aunque siempre con algún adorno". "Pero no intentamos separar ambos mundos para que el que vaya a vernos nos reconozca en todo momento".

Directos que les ha llevado a salas de todo el país, con algunos pases memorables, como una misión en Madrid en la que tocaron "solo para los camareros"; parte de un camino que también ha tenido misiones exitosas.

Sobre el panorama de música surf en España, coloca al país "muy arriba" junto a países como México, pero en el tablero nacional hay muchas bandas "de calidades muy altas pero en un mundo underground y endogámico".

En todo caso, y aunque es complicado que una banda instrumental salte a una gran fama, no lo descarta. "Mira el reguetón, quién iba a decir que eso iba a gustar alguna vez a alguien".

EL RESURGIR DE LAS BANDAS

Camarada Mijaíl se pronuncia sobre el panorama musical de la región, donde ve un "resurgir" de grupos que empezaron con punk rock y material "más elaborado", desde Rey D*Amarillo a Muntz, "sobrios, que han evolucionado y no han abandonado el sonido garaje y crudo".

También un resurgir de proyectos "al margen de quedar bien con la gente y que hacen un poco más lo que les pide el cuerpo".

"Es un poco triste tener que hacer otros proyectos para que funcionen los más personales, pero hay muchas salas que creen en lo original, hay salas en Daimiel, en Alcázar, en Ciudad Real, donde se hacen conciertos de manera más regular", ha apuntado.

Sobre los festivales, lamenta que se centren en "acumular artistas" en los que apoyarse, con "apuestas a veces ridículas" por la brecha entre el salario de cabezas de cartel y del resto de los mortales. Por contra, defiende el papel de pequeños festivales a lo largo de la región que "sí que dan espacio a pequeños grupos".

Camarada Valentina también entra en el debate, asegurando que en la región hay "una gama de grupos liderados por mujeres y con presencia femenina", y aunque las chicas han estado "en segundo plano" y haciendo un "doble esfuerzo", la culpa es "de la sociedad".

"En los festivales, antes siempre quedaba un hueco pequeño para grupos locales y de la zona a través de concursos de bandas, pero actualmente los cabezas de cartel son siempre los mismos", remata