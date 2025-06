Toledo volverá a ser Villajarana el 7 de junio con El Chico de la Tumba, Femur, Viv & The Sect, Wyld Gooms y The Masonic

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo volverá a convertirse en una Villajarana el próximo sábado, 7 de junio, cuando estilos musicales como el surf, el garaje o el 'rock and roll' tomen la capital regional de la mano de grupos como El Chico de la Tumba, Femur, Viv an The Sect, Wyld Gooms y The Masonics with Miss Ludela Black.

Así lo han señalado en una entrevista concedida a Europa Press Chicho y Julia, dos de los organizadores de este evento, que han indicado que el festival alcanza ya su tercera edición consolidándose en la ciudad de Toledo con la idea de que cada vez sean mejores los grupos que actúen en el Villajarana.

"Intentamos hacer un festival para el disfrute tanto de la gente que viene como de los grupos porque los que formamos parte de la asociación Villajarana tocamos también en grupos y sabemos lo que nos gusta, por lo que intentamos tener detallitos pequeños pero que te hacen muy agradable la vida si vas a tocar a un sitio", subrayan.

Afirman que el festival se impregna de la cultura musical y los estilos que tiene por bandera, como el garaje o el 'rock and roll' y lo ven no solo como un concierto más sino como un punto de reunión de personas que quieren ir a pasarlo bien y a disfrutar.

"Villajarana al final es una fiesta, como bien el nombre lo indica, que queremos hacer anualmente para disfrutar de la música que nos gusta con amigos y con nuestros grupos predilectos", señalan, para agregar que tiene la intención de retomar el 'rock and roll' en Toledo, que "está un poco perdido" en la ciudad.

Así, señalan que en la capital regional está habiendo muchos conciertos de pop o indie pero que de 'rock and roll' "se ve muy poquito"." Nosotros aportamos nuestro granito de arena para que vuelva el 'rock and roll' a Toledo', "que ha sido una ciudad históricamente de 'rock and roll', de garaje y de música 'underground'. Y a día de hoy nos pueden los nuevos estilos musicales".

PROGRAMACIÓN

Con todo, señalan que "la fiesta" se adelanta este año un día antes --el 6 de junio--, con una "pinchada" de Juanito Wau, de Wau y los Arrrghs!!!, y varios miembros de la Asociación Villajarana, en "una merendola" en la Terraza del Miradero, para el que quiera ir calentando motores con "buena música" el día de antes.

Ya el día 7, a las 13.00 horas, también en la Terraza del Miradero, tendrá lugar una comida popular para los asistentes que irán luego al festival, que se prolongará hasta las 16.30 horas, para dar comienzo a las 17.00 horas a los conciertos con El Chico de la Tumba en la Sala Pícaro. Se trata de una banda que mezcla desde la electrónica a las películas de terror.

Desde este escenario, el festival se trasladará a las 18.30 horas al Círculo del Arte donde la banda toledana Femur, "la apuesta local", llevará a cabo su "puesta de largo". "Están muy preparados y van a hacer un concierto tremendo", subrayan los organizadores.

Después será el turno para el grupo mejicano Viv & The Sect, una banda de psicodelia y garaje y "una buena apuesta"; a la que seguirá la banda de Los Ángeles Wyld Gooms, que desde la organización califican como "el grupo de garaje del momento" en la Costa Oeste norteamericana.

Para terminar, por el escenario del Círculo del Arte pasarán, procedentes del Reino Unido, The Masonics with Miss Ludela Black. Una banda "tremenda" que los organizadores definen como "los reyes del 'midway'.

Todo ello se verá amenizado con un mercadillo de discos de vinilo y la actuación de varios Djs como Toni Viola, Marta Diablo, Marcos Bloodshot, Alfonso Monasterio o miembros de la Asociación Villajarana.

Las entradas para el festival Villajarana tienen un precio de 25 euros si se compran anticipadas y 30 en taquilla. Actualmente se pueden adquirir físicamente en el bar El Toni de la Plaza de la Bellota de Toledo o de manera online a través de Vivetix.