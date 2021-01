Todo listo en C-LM para recibir las cabalgatas de los Reyes Magos, que este año serán diferentes por el coronavirus

TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha ya tienen todo preparado para recibir la Cabalgata de los Reyes Magos en un año en el que la pandemia del coronavirus ha obligado a los distintos ayuntamientos a replantearse los desfiles para evitar las aglomeraciones y cumplir así con las medidas de prevención.

En Toledo capital, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han confirmado a su alcaldesa, Milagros Tolón, que vendrán a la ciudad el próximo 5 de enero. No habrá cabalgata tradicional, pero sí saludarán a los niños y niñas toledanos desde la Puerta de Bisagra.

Melchor, Gaspar y Baltasar permanecerán en la puerta principal de entrada al Casco Histórico desde las 15.00 a las 20.00 horas para recibir a todas aquellas personas que quieran pasar a visitarlos.

Para ello, se establecerán itinerarios seguros en el eje Tavera-Bisagra en los que ya está trabajando Policía Local, Protección Civil y voluntarios para evitar concentraciones.

En Talavera de la Reina, debido a las circunstancias sanitarias, este año no se celebrará la Cabalgata de Reyes, tal y como está concebida por tradición, con el objetivo de evitar altas congregaciones de personas.

Por eso, se ha planteado un formato de cabalgata alternativa para los días 4 y 5 de enero en la que Sus Majestades recorrerán los diferentes barrios de la ciudad en unos vehículos para que los niños y niñas puedan verles desde sus casas.



GUADALAJARA

En Guadalajara, las familias ya han podido empezar disfrutar desde este sábado, 2 de enero, del espectáculo del Mundo Mágico de los Reyes Magos, actividad que sustituye a la tradicional Cabalgata y que, para poder visitarlo, se necesita tener tique.

El espectáculo tendrá lugar durante los días 2 al 5 de enero en una carpa situada en la calle Toledo en cuya interior espera a las niñas y niños un mundo fantástico y de ensueño que culminará con la recepción de los Reyes Magos.

En Marchamalo, los Reyes pasarán por cada calle del municipio llevando los regalos a las familias que así lo soliciten mediante inscripción previa, mientras que en Azuqueca de Henares, en la tarde del 5 de enero, de 17.00 a 20.30 horas, los Reyes recorrerán los diferentes barrios para que los niños puedan saludarles.

CUENCA

Por su parte, la propuesta que lanza el Ayuntamiento de Cuenca es que, en lugar de que toda la población tenga que acudir a un punto para ver a los Reyes Magos, sean varias Comitivas Reales las que se desplacen a los barrios y recorran el mayor número de calles posibles, con objeto de que las familias puedan ver y saludar a Sus Majestades, preferiblemente desde sus ventanas y balcones, evitando la concentración de personas en la vía pública.

El concejal de Festejos ha sido contundente al afirmar que "no se trata de una Cabalgata, sino de una visita por parte de una Comitiva Real", que estará compuesta por Policía Local y/o Agentes de Movilidad, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Protección Civil y/o Cruz Roja y el Servicio de Limpieza.

"No habrá caramelos ni carrozas ni desfile porque en la situación actual no se puede, pero queremos que los niños y los no tan niños vean a los Reyes Magos porque se lo merecen", ha insistido.

En Mota del Cuervo se ha suprimido la Cabalgata de Reyes, tal y como se venía celebrando todos los años, para organizar una salida de los Reyes Magos que repartirán los regalos que pidan los niños y niñas y que llevarán los familiares al Ayuntamiento previamente, para el reparto casa por casa. El encargado de organizar la entrega será la Asociación Cultura Los Perchas.

CIUDAD REAL

En Ciudad real capital, su alcaldesa, Pilar Zamora, ha mantenido una reunión con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para abordar el reparto de regalos que realizarán a las familias de Ciudad Real durante la noche del 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar le han mostrado su preocupación ante la situación por la pandemia de COVID-19. Ante las medidas impuestas por el nivel 3, la alcaldesa, una vez validado por Sanidad, ha firmado un pase especial nocturno para que esa noche puedan visitar todos los hogares.

La alcaldesa ha agradecido el gran trabajo que realizarán, ilusionando como todos los años con las familias de Ciudad Real, aunque este año la cabalgata de Reyes tenga que ser diferente ante la situación por el coronavirus, tal y como dará a conocer la concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Eva María Masías, en los próximos días.

Por otra parte, los Reyes Magos han trasladado al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo el protocolo para que la infancia del municipio y pedanías sigan su visita en directo por Facebook. Melchor, Gaspar y Baltasar reducirán a un acto institucional en el edificio consistorial su visita al municipio para no comprometer la salud de las personas.

El referido acto oficial tendrá lugar a las 17.00 horas del que será el primer martes de 2021, por lo que se ruega a las familias, padres, madres, abuelos y abuelas, estar pendientes de sus dispositivos móviles para que los y las pequeñas del municipio puedan sentir muy de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes Magos también llegarán Alcázar de San Juan, aunque no sea una cabalgata al uso. Los niños pondrán ver a sus Magestades desde sus ventanas, porque pasarán por todas las calles de Alcázar.

En Daimiel, los Reyes Magos pasarán en coche de caballos para que los niños daimieleños puedan verlos desde sus casas y barrios.

Con el fin de evitar aglomeraciones en la Plaza de España se ha establecido un nuevo recorrido más extenso, que comenzará a las 17.00 horas hasta aproximadamente las 20.00 horas y se podrá ver prácticamente desde todos los barrios daimieleños.

En Tomelloso, la tradicional cabalgata de Reyes se convertirá este año en una Visita Real la mágica noche del 5 de enero gracias al esfuerzo que va a realizar el Ayuntamiento de Tomelloso para que sus Majestades de Oriente lleguen al 90 por ciento de las calles de la ciudad. En un año muy difícil en el que debe seguir primando la seguridad de los vecinos por las circunstancias sanitarias impuestas, ha explicado la alcaldesa, esta señalada fecha volverá a traer ilusión y magia a todos los niños de Tomelloso. Será este año una Visita Real la programada por la Concejalía de Festejos para evitar las aglomeraciones que incluirá seis carrozas con los tronos reales que recorrerán a la vez las calles de la ciudad.