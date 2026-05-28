El toledano Trofeo Corpus de Atletismo se celebrará el 30 de mayo en la pista de atletismo Fernando Fernández Gaitán

'Trofeo Corpus De Atletismo. Memorial José Manuel Cánovas Villasante'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con el deporte base, el atletismo y la recuperación de pruebas históricas durante la presentación del 'Trofeo Corpus de Atletismo. Memorial José Manuel Cánovas Villasante', que se celebrará este sábado en la pista de atletismo Fernando Fernández Gaitán.

En este sentido, Lozano ha destacado el esfuerzo realizado en estos últimos meses "para recuperar este mítico trofeo", al tiempo que ha recordado la figura de José Manuel Cánovas y el trabajo conjunto desarrollado para devolver protagonismo a una prueba histórica del calendario deportivo local, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha recordado las mejoras realizadas en las instalaciones deportivas de la pista ubicada en la Escuela Central de Educación Física, espacio al que el Ayuntamiento ha dedicado actuaciones de mejora en los últimos años.

"Hemos trabajado mucho en esa pista desde que se la dedicamos a Fernando Fernández Gaitán y hemos ido recuperando espacios e infraestructuras que necesitaban una renovación", ha explicado Lozano, aludiendo a la mejora de los fosos de salto de longitud o la sustitución de antiguos elementos deteriorados como la colchoneta de salto de altura.

A pesar de reconocer que aún quedan aspectos por mejorar, el concejal de Deportes ha insistido en la necesidad de reforzar el apoyo institucional a una prueba con vocación de crecimiento.

Rubén Lozano ha destacado además la "intensa" agenda deportiva que vivirá la ciudad durante este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Trofeo Corpus de Atletismo. "El sábado tendremos una jornada muy importante para el deporte toledano", ha explicado, haciendo referencia a citas como el 50 aniversario del Club Baloncesto Polígono; el Torneo Nacional de Puzles; o el Campeonato de España de Balonmano en Silla de Ruedas, a los que ha unido el domingo la tradicional Carrera del Corpus, cuyos dorsales se agotaron semanas atrás.

Asimismo, el concejal ha reconocido la labor de deportistas, organizadores y entidades implicadas en el evento, con una mención especial a Roberto Parra por el trabajo realizado durante meses para sacar adelante esta edición del trofeo. "Lleva mucho tiempo con esta idea en la cabeza, trabajando para que el sábado todo esté a punto", ha señalado Lozano, quien ha mostrado su confianza en que la competición se convierta en "una tarde de éxito" marcada por las buenas marcas deportivas y una gran respuesta de participantes y público.

RECONOCIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL

El concejal también ha agradecido el respaldo de empresas colaboradoras y patrocinadores como Soliss, Joma o Producciones Múltiples, destacando el valor de la colaboración público-privada en el impulso del deporte local. "Hay empresas de la tierra, de la casa, que siempre echan una mano, ayudan y patrocinan muchas actividades deportivas y a muchos deportistas y esa colaboración hay que agradecerla siempre", ha indicado.

Finalmente, Lozano ha destacado el trabajo en equipo como una de las claves del éxito organizativo del Trofeo Corpus. "Ver hoy esta implicación y este trabajo conjunto es fundamental", ha asegurado, al tiempo que ha invitado a los toledanos a disfrutar de una cita deportiva que se prolongará hasta la noche del sábado y que aspira a recuperar el prestigio histórico del atletismo en la ciudad".

El 'Trofeo Corpus de Atletismo. Memorial José Manuel Cánovas Villasante reunirá este sábado en Toledo a más de 400 participantes procedentes de distintos puntos del país, combinando pruebas escolares, competiciones de alto nivel sub-18 y sub-20, así como la destacada Milla Máster, en una apuesta por consolidar el evento como referente nacional del atletismo.