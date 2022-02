Los toledanos Phantom Crest reeditan sus primeras grabaciones replanteando su sonido en 'Marvel & Blood II'

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo toledano Phantom Crest --formado por Fernando, Sergio y Chema-- ha vuelto a reeditar sus primeras grabaciones en formato siete pulgadas donde se han replanteado su sonido bajo el nombre de 'Marvel & Blood II'.

En una entrevista con Europa Press, el grupo señala que llevaba tiempo queriendo volver a juntarse para volver a tocar, pero por distintos motivos no llegaba a cuajar del todo.

Hablaron así con el sello Monasterio de Cultura, surgiendo la posibilidad de reeditar sus primeras grabaciones. "Aprovechamos para volver a grabarlas, ya que queríamos replantear nuestro sonido porque durante estos 10 años hemos evolucionado como personas y un poco más como músicos", señalan.

Son tres temas --'#2', 'Ivory Tower' y 'Radical in the Madrigal'-- de los que afirman que había pasado tanto tiempo desde que los grabaron por primera vez que no se acordaban al cien por cien de ellos, "así que hemos aprovechado para hacer algunas modificaciones".

En esta ocasión se ha llevado a cabo la grabación en los Black Noise estudios de Toledo, en una experiencia que califican como "muy buena". "Nos han tratado genial y nos han soportado durante todo el tiempo que duró la grabación, que es lo más importante".

Pese a que 'Marvel & Blood II' es una reedición de temas anteriores, el grupo está trabajando actualmente en la composición de temas nuevos y en algunos viejos que se quedaron en el cajón, "todo bajo el influjo del 'high energy mugre' que nos caracteriza como banda".

Este nuevo trabajo de Phantom Crest ha sido editado a través de Discos de Corte y Monasterio de Cultura en formato Lathe Cut 7" limitado a 30 copias, las cuales se agotaron el primer día. No obstante, los temas se pueden escuchar en su cuenta de Spotify.