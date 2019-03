Toledo acoge hasta final de mes la exposición por los 40 años de la mujer en la Policía Nacional, que recorrerá España

Publicado 22/03/2019 13:33:52 CET

Page: "Nunca he tenido la tentación de tener policía autonómica, no la necesitamos, no la queremos"

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural San Marcos de Toledo acoge desde este viernes y hasta final de este mes de marzo la exposición conmemorativa de los 40 años de la mujer en la Policía Nacional, que posteriormente tiene previsto recorrer otras ciudades de España.

Durante el acto inaugural de la misma, al que han asistido, entre otros, el presidente regional, Emiliano García-Page y el director general de la Policía, Francisco Pardo; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha destacado la "emoción" de esta fecha porque "marca un hito para la Policía Nacional y para toda la sociedad y las mujeres", valorando el "hito cultural, histórico y social" que supone la muestra.

Ha resaltado que, pese a sus 195 años de historia, no fuera hasta 1979 cuando 42 mujeres entraron "por la puerta grande" al Cuerpo Nacional de Policía, por no haber existido hasta ese momento el "impulso necesario para incorporar el talento y la capacidad de las mujeres" al cuerpo.

Dicho esto, ha tenido un recuerdo para María José García, la primera mujer policía fallecida en un atentado de ETA, a cuya hermana Almudena le ha entregado una placa conmemorativo, destacado que "no hay progreso sin memoria y sin recuerdo" y convencida de que "este tipo de actos y exposiciones, de conocimiento de raíces e historia, nos hacen mejores a todos".

García Sánchez, cuya familia guarda estrechos vínculos con la localidad toledana de Ciruelos, formó parte de la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo Superior de Policía, en 1979. Tras haber estado destinada en la Brigada de Estupefacientes Sevilla y la Comisaría General de Información en Madrid, perdió la vida el 16 de junio de 1981 en la localidad guipuzcoana de Zarautz, cuando participaba en un operativo antiterrorista.

"No podemos ser mejores si no ponemos un pie en la reciente historia para acoger impulso para seguir adelante", ha comentado Botella, que se ha referido al "momento de cambio, vibrante" que se vive actualmente en la sociedad española, con el deseo de "encararlo con optimismo, fuerza, reconocimiento de los que somos, vocación de futuro y de incluir a todos en el progreso del país".

La exposición consta de cuatro bloques en los que se hace "una mirada hacia atrás, a lo que ha sido y fue la policía antes de 1979" y a la llegada de las primeras 42 mujeres inspectoras al cuerpo; el recorrido de estas hasta 1984, cuando una nueva promoción de 52 mujeres ingresó en la Policía; el "progreso" que supuso su integración "de verdad, con peso, con mando y responsabilidad" y una parte conmemorativa, que detalla los años de lucha contra el terrorismo y el atentado con María José García a cargo de ETA.

Ahora "el viaje continúa llevando el gran nombre de la Policía Nacional al servicio de la democracia y la Constitución española", ha concluido la secretaria de Estado de Seguridad.

NORMALIDAD E IGUALDAD

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha resaltado la trascendencia de una muestra como esta, preguntándose "cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo sin que la mujer pudiera estar en la Policía Nacional", cuando precisamente la incorporación de la mujer a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ha roto muchos esquemas y ha ayudado a batalla por la normalidad y la igualdad".

A su juicio, la policía es "el instrumento eficaz para que podamos sentirnos seguros", recordando que precisamente este viernes "se cumple el aniversario de declaración de alto el fuego de ETA, que pudiéramos creernos o no, pero que fue el principio del éxito de la democracia española, sin ponernos nerviosos, sin hacer nada, simple y llanamente se impuso el Estado de derecho y las leyes" y valorando que justo en este día se homenajee a la primera mujer policía fallecida por la banda terrorista.

Durante su intervención, García-Page ha aludido también a "los momentos duros" que atravesaron algunos policías que desde Toledo y la región fueron a Cataluña, y tuvieron que padecer "palabras, insultos y malas miradas que hacen más daño que un atentado", sintiéndose "total y absolutamente solidario" con ellos.

EN C-LM "NO NECESITAMOS POLICÍA AUTONÓMICA"

"Nunca he tenido la tentación de tener policía autonómica, no la necesitamos, no la queremos. No creo que tengamos que pagar entre todos las policías autonómicas que se quieren dar otros, y si es así recordar que las policías en toda España responden a la misma autoridad, que es la del Estado, lo demás es engañarnos", ha subrayado en este punto, criticando el "espectáculo" que se está dando en el Tribunal Supremo y convencido de que "detrás del independentismo catalán hay egoísmo, puro y duro".

No obstante, en último término, ha augurado que en los próximos años habrá que contar con "más policías y más guardias civiles" porque la sociedad en la que vivimos es "muy compleja", refiriéndose como ejemplo de ello a los delitos informáticos, que hace años ni existían.

Asimismo, y teniendo en cuenta que han transcurrido ya 195 años de la creación del cuerpo de la Policía Nacional --"mucho más de lo que tienen muchos países de vida en el mundo"--, ha ofrecido Toledo y la región al director general de la Policía para que empiecen "a celebrar aquí" su segundo siglo de vida.

MUJERES COMO EJEMPLO

En el acto también ha participado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha vinculado la inauguración de la exposición con la reciente "gran manifestación" del Día de la Mujer celebrada el 8 de marzo, para asegurar que todavía queda "mucho por hacer en todos los órdenes de la vida y no cabe dar un paso atrás".

En concreto sobre la Policía Nacional, ha destacado que "40 años después y gracias a una generación que miraba al futuro con los ojos de la democracia" hubo mujeres "que fueron valientes y rompieron estereotipos, irrumpieron en un mundo solo de hombres", mujeres pioneras que "pusieron su vocación de servicio público por encima de los convencionalismos imperantes, que hoy son un referente para los profesionales".

Tolón ha asegurado que esta exposición "permite visibilizar el trabajo de mujeres dentro de la Policía Nacional y que sirvan como ejemplo a otras que no se atreven a dar el paso", animando a todos los ciudadanos a acercarse a ver esta muestra, que ha abierto sus puertas en Toledo, "una ciudad segura, gracias a mujeres y hombres que trabajan y velan por la seguridad de todos".

Al acto inaugural ha asistido también el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca; el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Félix Antolín; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el portavoz regional, Nacho Hernando; y el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez; entre otras autoridades de distintos estamentos de la sociedad regional.

La muestra --que incluye paneles explicativos, vitrinas con material de época y procedente de unidades, kioscos interactivos y vídeos corporativos del CNP, además de material cedido por el cuerpo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX)-- podrá visitarse desde este viernes al 31 de marzo, de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 11.00 a 20.00 horas, permaneciendo cerrada los lunes.